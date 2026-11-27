La cantante cubana Ivette Cepeda, una de las voces más destacadas de la música de la isla, llega a la provincia. Con más de 25 años de trayectoria, ha construido una carrera ligada a la canción de autor, la trova y el filin cubano, fusionados con otros ritmos del World Music. La artista actuará hoy en Allariz, en el Aula Cantarela a las 20,30 horas, y mañana en el Liceo de Ourense a las 19,30.

Pregunta. ¿Qué le gustaría que se llevase consigo una persona que acuda a sus conciertos sin conocer previamente su música?

Respuesta. Si alguien que no conoce mi música llega a uno de mis conciertos, me gustaría que se encontrara con un sabor nuevo de la vida; que saliera de allí con el corazón más limpio. Que pudiera asomarse a esas lágrimas que a veces escondemos y que afloren las sonrisas.

P. ¿Qué le gustaría que sintiese el público de Allariz y Ourense cuando termine el concierto?

R. Me gustaría que el público se llevara el mensaje de una de mis canciones, Préstame tu color: que, por un instante, mirase a la persona que tiene al lado, delante o detrás y pudiera decirle: “¡Qué bonito es saber que existes!” Que sintiera esa conexión con los demás.

P. Tras 25 años cantando, ¿qué sigue emocionándola como el primer día?

R. Lo que más me sigue emocionando es comprobar el despertar que provoca la música en las personas. Descubrir que una canción que me conmovió a mí consigue despertar en ellas esa misma emoción.

P. ¿Qué significa realmente cruzar puentes a través de la música?

R. Significa conectar mundos, culturas, recuerdos y emociones; llevar poesías y canciones de un lugar a otro y conseguir que lleguen al corazón de personas que, hasta ese momento, eran desconocidas. Significa establecer un contacto humano que no entiende de fronteras ni de barreras.