CEREMONIAS RELIGIOSAS
Jubileo de la Música por su patrona en la Veracruz
CEREMONIAS RELIGIOSAS
Con motivo de la celebración del año jubilar de la Veracruz de O Carballiño, y coincidiendo con la Fiesta de santa Cecilia, el obispo de la diócesis de Ourense, Leonardo Lemos, presidió en el templo carballiñés el Jubileo de la Música, compartiendo una eucaristía en honor a la santa patrona de los músicos.
La celebración eucarística contó con la participación protagonista del coro de cámara “Música viva” de O Carballiño, y a la finalización de la eucaristía se grabó con los coros procedentes de toda la provincia (Cortegada, Ribadavia, Ourense o Coles, entre otros) el célebre villancico “Noche de paz”, que quedará como recuerdo de este Jubileo de la Música, así como felicitación navideña del templo de la Veracruz con motivo de la celebración de su año jubilar, según subrayaban desde el Obispado.
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