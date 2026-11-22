Chris Jagger demostró anoche en el Teatro Principal que el talento no necesita grandes parafernalias para brillar, regalando a la ciudad un concierto exclusivo -su única parada en España junto a otra en Madrid- que sirvió como un viaje por las raíces de la música americana y británica. A sus casi 80 años, el hermano del legendario líder de los Rolling Stones se subió al escenario despojándose del peso de su apellido, apostando por la autenticidad y el oficio acumulado en más de cinco décadas de carrera.

Sin un repertorio cerrado, aludiendo a su costumbre de no decidir las canciones hasta una hora antes del show, Jagger tiró de espontaneidad y destreza en un ambiente casi familiar. Acompañado por el inseparable pianista Charlie Hart, su cómplice musical desde hace 50 años, el batería Jim Russell, la violinista Elliet Mackrel y la joven promesa Chris Payne (con quien ya perfila su nuevo EP), el músico desgranó la noche entre el blues, el folk, el country y el rock.

La velada estuvo marcada por los acordes de su guitarra y los solos de armónica, aderezados con ritmos cajún y zydeco, recordando a los ecos de Nueva Orleans y Luisiana. Pese a no faltar algún corte clásico de su discografía, la actuación bebió especialmente de su último álbum, Mixing Up The Medicine (2021), demostrando por qué, a punto de entrar en su octava década de vida, Jagger sigue defendiendo que el escenario es, sin duda, la mejor manera de mantenerse joven.