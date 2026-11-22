CONCIERTO EN EL TEATRO
Chris Jagger deslumbra con su virtuosismo
CONCIERTO EN EL TEATRO
Chris Jagger demostró anoche en el Teatro Principal que el talento no necesita grandes parafernalias para brillar, regalando a la ciudad un concierto exclusivo -su única parada en España junto a otra en Madrid- que sirvió como un viaje por las raíces de la música americana y británica. A sus casi 80 años, el hermano del legendario líder de los Rolling Stones se subió al escenario despojándose del peso de su apellido, apostando por la autenticidad y el oficio acumulado en más de cinco décadas de carrera.
Sin un repertorio cerrado, aludiendo a su costumbre de no decidir las canciones hasta una hora antes del show, Jagger tiró de espontaneidad y destreza en un ambiente casi familiar. Acompañado por el inseparable pianista Charlie Hart, su cómplice musical desde hace 50 años, el batería Jim Russell, la violinista Elliet Mackrel y la joven promesa Chris Payne (con quien ya perfila su nuevo EP), el músico desgranó la noche entre el blues, el folk, el country y el rock.
La velada estuvo marcada por los acordes de su guitarra y los solos de armónica, aderezados con ritmos cajún y zydeco, recordando a los ecos de Nueva Orleans y Luisiana. Pese a no faltar algún corte clásico de su discografía, la actuación bebió especialmente de su último álbum, Mixing Up The Medicine (2021), demostrando por qué, a punto de entrar en su octava década de vida, Jagger sigue defendiendo que el escenario es, sin duda, la mejor manera de mantenerse joven.
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