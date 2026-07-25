Una mujer herida al salirse de la vía y volcar en una carretera recién pavimentada de Allariz
TRASLADADA AL CHUO
Una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al CHUO tras salirse de la vía y volcar en una carretera recién pavimentada de Vilar de Flores, en Allariz
Una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al CHUO al salirse de la vía y terminar volcando en la cuneta de la parroquia de Vilar de Flores, en Allariz. El accidente se produjo sobre las 03:30 horas de la madrugada de este sábado, 25 de julio, en una carretera acabada de pavimentar y con gravilla.
Las primeras informaciones apuntan a que la mujer habría perdido el control del vehículo. Hasta el punto se desplazaron Protección Civil de Allariz, Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias de Allariz.
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