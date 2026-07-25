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Una mujer herida al salirse de la vía y volcar en una carretera recién pavimentada de Allariz

TRASLADADA AL CHUO

Una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al CHUO tras salirse de la vía y volcar en una carretera recién pavimentada de Vilar de Flores, en Allariz

Estado en el que acabó el vehículo tras volcar en Vilar de Flores
Estado en el que acabó el vehículo tras volcar en Vilar de Flores

Una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al CHUO al salirse de la vía y terminar volcando en la cuneta de la parroquia de Vilar de Flores, en Allariz. El accidente se produjo sobre las 03:30 horas de la madrugada de este sábado, 25 de julio, en una carretera acabada de pavimentar y con gravilla.

Estado en el que acabó el vehículo tras volcar en Vilar de Flores
Estado en el que acabó el vehículo tras volcar en Vilar de Flores | Protección Civil de Allariz

Las primeras informaciones apuntan a que la mujer habría perdido el control del vehículo. Hasta el punto se desplazaron Protección Civil de Allariz, Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias de Allariz.

Estado en el que acabó el vehículo tras volcar en Vilar de Flores
Estado en el que acabó el vehículo tras volcar en Vilar de Flores

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