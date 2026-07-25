Una mujer herida al salirse de la vía y volcar en una carretera recién pavimentada de Allariz

Estado en el que acabó el vehículo tras volcar en Vilar de Flores

Una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al CHUO al salirse de la vía y terminar volcando en la cuneta de la parroquia de Vilar de Flores, en Allariz. El accidente se produjo sobre las 03:30 horas de la madrugada de este sábado, 25 de julio, en una carretera acabada de pavimentar y con gravilla.

Estado en el que acabó el vehículo tras volcar en Vilar de Flores | Protección Civil de Allariz

Las primeras informaciones apuntan a que la mujer habría perdido el control del vehículo. Hasta el punto se desplazaron Protección Civil de Allariz, Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias de Allariz.