El rural ourensano, motor de integración social de jóvenes

El Ecoespazo O Rexo, situado en el Concello de Allariz, se ha convertido en el escenario perfecto para una inmersión educativa y vital. Lejos del ruido y el asfalto, un grupo de jóvenes de entre 12 y 16 años procedentes de diversas ciudades gallegas disfruta de un campamento de verano diferente. Organizada por la Fundación Juan Soñador con el respaldo de la Xunta de Galicia, la iniciativa busca ofrecer a menores en situación de vulnerabilidad una vía de escape a su rutina y un contacto directo con el mundo natural.

Durante estas jornadas, los adolescentes recorren diferentes puntos del Concello

Durante estas jornadas, los adolescentes recorren diferentes puntos del Concello, entre ellos las instalaciones agroecológicas de O Rexo, donde ayer visitaron los rebaños de ovejas en los establos, descubriendo las salas de ordeño y aprendiendo el proceso de elaboración del queso. Para muchos de ellos, criados en entornos urbanos, es un descubrimiento y su primer acercamiento real al sector primario.

Nuria García Calvo, coordinadora territorial de la Fundación Juan Soñador en Galicia, destaca el impacto profundo de este proyecto que va mucho más allá del ocio: “Esta aposta educativa que facemos tódolos anos é un campamento socioeducativo (...) unha experiencia dunha semana onde poden xogar coa contorna, co contexto, e saír fóra do día a día e ter outro tipo de oportunidades ou de experiencias”. García Calvo recalca que facilitar este tipo de salidas es una cuestión de justicia social. “Para nós é un tema de acceso a dereitos e de acceso a oportunidades. É fundamental xa que poder desfrutar de espazos diferentes dignifica, e son momentos educativos ao cen por cen”, sentencia.

En la misma línea se expresa Jacobo Rey, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Para él, esta vivencia actúa como una motivación para los menores tras el curso escolar. “É un aliciente tamén para os propios rapaces, de cara a esforzarse porque saben que ao final poden ter este premio de poder vir practicamente unha semana aquí, cambiar totalmente das rutinas do traballo diario, estar en contacto coa natureza”, afirmó.

Además, el director xeral subraya el valor de reconectar a las nuevas generaciones con la vida en el campo. “Os rapaces proceden case todos de áreas urbanas, nas cales obviamente non se coñece algo tan sinxelo como como se fai un queixo. Por iso tamén é importante que coñezan o que é o rural”, señala Rey. Esta experiencia inmersiva, insiste, puede marcar un antes y un después en sus vidas: “Quizais estes rapaces nesta idade poden coller novas perspectivas de futuro que igual non descubrirían na cidade”.

Entre aprendizajes y momentos de convivencia, la semana en Allariz demuestra que el rural no solo es un motor económico, sino también un espacio terapéutico, integrador y lleno de oportunidades.