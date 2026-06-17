OFICIOS TRADICIONAIS
A Alameda de Allariz, ateigada de tecedoras
OFICIOS TRADICIONAIS
Os oficios tradicionais están de moda, e cada vez máis xente se anima a probar tarefas que ata hai ben pouco, semellaban percorrer o camiño do esquecemento. Allariz celebrou este luns na Alameda o “Día Internacional de Tecer en Público”, unha cita que celebrou a súa terceira edición convocando a decenas de persoas.
A xuntanza busca reivindicar o tecido na rúa como “espazo de encontro, creatividade e visibilización dun traballo historicamente realizado polas mulleres”, así o aclaran dende a organización. Desta volta, o espazo acolleu a preto de 30 “ganchilleiras, tecedoras, bordadoras, calceteiras e demais artesás do tecido”, consolidando a cita que arrincou no 2024 arredor da conversa e a convivencia entre veciñas.
A tarde do luns, labores “tradicionalmente relegadas ao ámbito doméstico e moitas veces invisibilizadas por ser consideradas tarefas de mulleres” saíron á rúa para realizar “un pequeno acto de recoñecemento dese traballo”, recuperando unha imaxe máis habitual de vello como era ver ás mulleres coa cadeira á fresca coa labor na man. Como non podía ser doutro xeito, a xornada contou cunha merenda en comunidade, con doces caseiros e outros petiscos feitos na casa.
“O encontro non responde só a un chamado internacional, senón que conecta tamén coa tradición galega dos fiadeiros, aquelas xuntanzas arredor do traballo do liño nas que as mulleres se reunían para traballar, conversar e festexar”, aclara a organización. Desta volta, o encontro botou en falta a música tradicional, porén xa valoran engadir ás pandereteiras “e botar uns alalás”.
As participantes destacan o encontro como un punto de encontro para veciñas “que doutro xeito igual non coincidirían”, non só veciñas de Allariz, senón de Ourense e mesmo Barbadás. Nesta terceira edición, a cita engadiu novos participantes que sen dúbida volverán a repetir. Xunto ás mulleres habia ademais cativos de tódalas idades e homes, xa que a organización defende que “estes labores non deben quedar reducidas a unha tarefa de mulleres”.
Hoxe, o saber relacionado co tecido gaña impulso entre as novas xeracións, que o empregan como unha forma de relaxación, práctica creativa e mesmo para conectar, sendo que a sociedade cada vez dá máis valor á artesanía e aos produtos feitos a man, afastándose do industrial.
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