Los alaricanos, vanguardia en la separación de residuos

Reciclar ben, é cousa de todos e de todas”, claman desde el concello de Allariz. La publicación de los datos de Ecoembes de 2025 retratan una realidad positiva en este aspecto en el municipio alaricano: los vecinos siguen mejorando la separación de los envases ligeros (plásticos, latas y bricks), superando en más de un 50% la media estatal.

De media cada vecino separa 31 kilos al año, superando la media estatal situada en 21 kilos por persona. Bernardo Varela, teniente de alcalde del concello, expuso que “imos moi ben, incrementamos a separación de residuos un 10% no último ano”, aclarando que “estar un 50% arriba respecto á media estatal nun concello semi-rural como o noso, que sempre é máis difícil que nunha cidade, é un logro”.

Varela afirmó que “neste caso, facer as cousas ben, efectivamente ten premio”, ya que este trabajo comunitario permitió al Concello recibir más de 60.000 euros. “Isto supón un aporte económico para todos”, continuó el edil: este ingreso se destina al servicio de recogida de basuras, permitiendo mantener las tasas actuales que se sitúan entre 74,80 y 59,50 euros dependiendo de la zona.

En el año 2025, en Allariz se recogieron 198.500 kilos, superando la marca de 189.240 kilos de 2024. “É para estar satisfeitos ainda que sempre queda marxe de mellora”, afirmó Bernardo Varela, haciendo énfasis en la penalización por impropios, es decir, por los residuos que se desechan en el contenedor amarillo cuando no corresponde.

Esta penalización supuso una pérdida de 2.355 euros al Concello por los materiales despositados de forma incorrecta. “Foi a partir de xuño cando superamos o límite permitido, algo que xa nos aconteceu en 2024”, aclara Varela, “principalmente atende aos cueiros, o vidrio e o textil”. El edil apunta a que algunos materiales siguen ofreciendo retos a los vecinos, “por exemplo o cartón de leite, que o botan ao contenedor equivocado: é un brick e vai ao amarelo”, afirma.

Punto Limpio Móvil

Así, desde el Concello aclaran que en el contenedor amarillo no se debe depositar material textil, pañales, productos higiénicos ni vidrio. Para deshacerse de estos residuos, el Concello dispone de diferentes puntos de recogida, a los que el pasado mes de noviembre se sumó el Punto Limpo Móbil municipal, que recorre los diferentes núcleos rurales para facilitar la labor a los vecinos.

Rer y compostaje

Además, Varela destaca el punto de Recogida y Recuperación de Allariz: “para nós é moi importante, dende hai moitos anos, o bó funcionamento do ReR”. El edil cuenta como muchos de los vecinos utilizan los materiales allí depositados “para apañar as casas e decoralas, o que sería lixo convértese en material útil para a cidadanía”.

En el arsenal de herramientas que dispone el municipio para la separación y reutilización de residuos se encuentra también las zonas de compostaje, “un paso moi importante xa que si os veciños separa a materia orgánica, logo é moito máis doado separar or esto de materiais”. A estos, se suman los más de 700 composteros individuales que el Concello ha repartido entre la vecinanza para incentivar la propuesta.

“Por responsabilidade comunitaria e personal temos que facelo, e é o noso traballo dende as adminsitracións facilitarllo aos veciños”, remató Bernardo Varela.