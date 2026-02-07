Allariz busca artistas para su Semana Santa

El Área de Promoción Económica del Concello de Allariz anuncia la apertura del plazo de inscripción para los artistas que deseen formar parte de la programación cultural de la “Semana Santa ao Vivo 2026”, la propuesta que busca dinamizar las calles del casco histórico, ofreciendo una experiencia cultural “única tanto a veciños como aos miles de visitantes que recibe a vila durante estas datas”.

El programa busca propuestas artísticas susceptibles a desarrollarse en la calle, abarcando desde diferentes estilos musicales hasta disciplinas como la danza, la mágia, el humor o el teatro. Las actuaciones seleccionadas actuarán entre el 2 y el 5 de abril desde las 12,00 hasta las 14,00 horas y desde las 18,00 hasta las 20,00 horas.

La propuesta, dirigida a solistas o dúos que sean mayores de edad, aficionados o semi-profesionales, tiene como requisito indispensable que cuenten con entidad jurídica o social acreditada. El plazo de solicitudes se abrió esta semana, y permanecerá así hasta el próximo 27 de febrero a través del registro oficial en la sede electrónica del Concello y enviando el justiticante de registro, el formulario de inscripción y el material gráfico y audivisual al correo de dinamizacioneconomica@allariz.gal

Compensación económica

La organización del evento seleccionará los proyectos que actuarán en Allariz bajo criterios de calidad, profesionalidad y pluraridad, comunicando el fallo el 6 de marzo. Los artistas seleccionados recibirán una prestación económica de 200 euros diarios por persona, IVA incluído. En caso de que el evento se suspenda por imprevistos ajenos a la organización, las bases contemplan una compensación de 75 euros por persona.