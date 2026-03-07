Allariz cita este mes a los amantes de la ilustración

La villa alaricana acogerá el festival “Allariz Debuxado” el próximo 29 de marzo, una cita que celebra su séptima edición, siendo ya una parada habitual en el calendario para los profesionales y aficionados a la ilustración, los cómics y la edición independiente.

David Calviño, miembro de la organización, y la concelleira de Promoción Económica, María López, presentaron en la mañana de ayer esta edición de una iniciativa que busca poner en valor “o traballo e a calidade das autoras galegas, así como a forza das industrias culturais do país”.

Esta séptima edición girará en torno al mercado de ilustración y autoedición, uno de los atractivos más populares del evento y que con el paso de los años se ha convertido en un punto de referencia para descubrir nuevos proyectos y propuestas creativas. La Praza do Matadoiro será el epicentro y donde se coloque el mercadillo, que abrirá sus puertas a las 11,30 horas y no las cerrará hasta las 20,00 horas. Contará con la participación de más de treinta proyectos de diferentes ámbitos de la ilustración, cómics y ediciones independientes.

Además, la programación del evento propone diversas actividades que se desarrollarán a lo largo de la jornada de forma paralela. Los más jóvenes podrán disfrutar de un taller de diseño de personajes impartido por la ilustradora Clara Artiaga. El evento también ofrece diferentes rutas de Urban Sketch por Allariz, en las que los participantes podrán dibujar e interpretar el paisaje urbano de la villa del Arnoia.

El evento está organizado con la colaboración de Aira Editorial y la librería Sindicato do Cómic, además de contar con el apoyo del Concello de Allariz y la Diputación de Ourense.