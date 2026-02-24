Allariz tejerá igualdad y comunidad con el 8M

El Concello de Allariz hizo pública su agenda para las Jornadas del 8M, en un acto al que asistieron la alcaldesa, Cristina Cid; la concejala de Bienestar Social, Tania Álvarez, y la técnica de igualdad, Cristina Outeiriño. Bajo el lema “Tecendo comunidade, sementando igualdade”, la propuesta de este año apuesta por fortalecer los lazos vecinales y situar la igualdad en el centro de la vida pública de Allariz. Las jornadas se organizan en torno al acróstico del nombre de Allariz, que define los principios fundamentales del municipio: Apoyo, Libertad, Lucha, Ayuda, Respeto, Igualdad y Zona Segura.

La conmemoración central será el domingo y comenzará a las 11:30 horas en la Plaza Mayor con la lectura del Manifiesto Institucional por la Igualdad. A continuación, las calles de Allariz se llenarán de pasos con la Andaina pola Igualdade, una marcha abierta a la participación de todo el barrio que requiere inscripción previa (disponible hasta el 4 de marzo llamando al 988 55 40 59 o al 683 61 46 91).

Como broche de oro por la mañana, a las 13,00 horas, la Plaza Mayor acogerá el Festival Alaricano por la Igualdad. Este encuentro será una muestra de la vitalidad cultural local, donde la música de las escuelas tradicionales y los grupos de panderetas de San Mamede y Meire dialogarán con recitados de poesía coordinados por el Club de Lectura, creando un ambiente de celebración y reivindicación a través del arte.

Otras actividades

El miércoles 11 será el día dedicado a la creación compartida. El enfoque intergeneracional de la conferencia tendrá un punto de encuentro clave a las 17,00 horas en el Fogar dos Maiores. El jueves 12 de marzo será el turno de los niños, con cuentacuentos musical en el colegio Padre Feijóo.

La programación rematará el viernes 27 de marzo con la inauguración de un nuevo espacio de encuentro femenino: el ciclo “Cafés en Igualdade”. La primera sesión tendrá lugar a las 17,30 horas en el Bar Fio de Liño.