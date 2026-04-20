COMPROMISO COA CULTURA
Allariz despide un fin de semana de irmandade entre Galicia e Portugal
As III Xornadas Galaico-Portuguesas organizadas pola asociación cultural O Tangaraño e Galiportuspodcast chegaron onte a súa fin, logo de dous días de destacar a irmandade e a cultura compartida.
O sábado, a Casa da Cultura de Allariz converteuse no epicentro da cita, que atendeu diferentes aspectos ao longo da xornada. Dende unha palestra que destacou as similitudes entre a vila alaricana e a localidade portuguesa de Ponte de Lima, pasando pola música, a poesía e a danza. Ademais, púxose en valor a identidade e compromiso ao servizo da cultura galega así como o peso do pobo á hora de frenar proxectos como Altri logo do xantar popular de “caldo verde con arroz con bacalhau”.
As xornadas pecharon onte cun roteiro centrado no camiño de “Sta. María en Galicia e Portugal”, e que deu paso ao recital no Espazo Ben Común que maridou música e poesía, vermú e natas.
DÍA DAS ARTES GALEGAS
Allariz estrea o ano José Suárez vestindo as rúas coa súa obra
Lo último
JUICIOS EN OURENSE
Absuelto de desobediencia el presidente de “Navea-Bibei”
VÍA DE SERVICIO
Las propuestas del PP
JORNADAS SOBRE INCENDIOS FORESTALES
El incendio del pasado agosto, a examen en A Rúa
Conflictos