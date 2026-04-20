Allariz despide un fin de semana de irmandade entre Galicia e Portugal

COMPROMISO COA CULTURA

As III Xornadas Galaico-Portuguesas pecharon onte cun roteiro e a poesía coma protagonista en Allariz

Irene Veiga recitando durante o evento final das xornadas. | La Región

As III Xornadas Galaico-Portuguesas organizadas pola asociación cultural O Tangaraño e Galiportuspodcast chegaron onte a súa fin, logo de dous días de destacar a irmandade e a cultura compartida.

O sábado, a Casa da Cultura de Allariz converteuse no epicentro da cita, que atendeu diferentes aspectos ao longo da xornada. Dende unha palestra que destacou as similitudes entre a vila alaricana e a localidade portuguesa de Ponte de Lima, pasando pola música, a poesía e a danza. Ademais, púxose en valor a identidade e compromiso ao servizo da cultura galega así como o peso do pobo á hora de frenar proxectos como Altri logo do xantar popular de “caldo verde con arroz con bacalhau”.

As xornadas pecharon onte cun roteiro centrado no camiño de “Sta. María en Galicia e Portugal”, e que deu paso ao recital no Espazo Ben Común que maridou música e poesía, vermú e natas.

También te puede interesar

