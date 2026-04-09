Los premios de la cultura gallega reconocen el talento y la creatividad de los artistas en el Parador de Santo Estevo

Durante la ceremonia de entrega de los Premios da Cultura Galega, celebrada este jueves en el Parador de Santo Estevo, acompañado por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, el presidente de la Xunta destacó que la cultura es uno de los principales símbolos de identidad de un pueblo y puso de relieve el buen momento que atraviesa el sector en Galicia.

Rueda destacó que el sector cultural representa el 3% del PIB gallego y da empleo a más de 35.000 personas. Además, recordó algunos de los últimos logros de los creadores gallegos, como la nominación al Óscar de la película Sirat, de Óliver Laxe, el Grammy Latino de la pianista Isabel Dobarro o los premios nacionales que acaban de reconocer a la escritora Miriam Reyes, a la compañía Pistacatro y a la bailarina Janet Novás en las categorías de Poesía, Circo y Danza, respectivamente.

Además, el presidente de la Xunta destacó el compromiso de la Xunta de seguir impulsando un sector clave para la comunidad, reservando más de 110 millones de euros para políticas culturales en el presupuesto de 2026.

Reconocimiento a los galardonados

En el transcurso del acto también se destacaron los 75 años de trayectoria de Editorial Galaxia en la promoción y difusión de obras en gallego; así como la labor del maestro Antón Corral en la recuperación y difusión de piezas de música tradicional gallega; y la asociación Sempre Galicia, que lleva décadas promoviendo la cultura gallega entre la diáspora uruguaya.

La labor de la Bienal de Arte de Pontevedra y la Exposición Internacional de Cómic y Teatro Festivo.Cangas, también fueron reconocidas. El presidente felicitó a Bodegas Martín Códax, a la productora Baños Films y a los creadores de la campaña "Aquí tánam se fala".

Un acto que ha tenido lugar en un entorno excepcional, tal como ha destacado el presidente del gobierno gallego, en referencia a la Ribeira Sacra, candidata a ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una decisión que se conocerá en el próximo mes de julio.