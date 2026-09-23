APOIO E RESPETO
Allariz festexa aos maiores con actividades en comunidade
APOIO E RESPETO
A xa tradicional Semana dos Maiores do Concello de Allariz arrinca hoxe e durante os próximos días convidará a unha chea de actividades ata mediados de outubro, promovendo o envellecemento activo mediante un programa impulsado pola área de Benestar Social para reivindicar a importancia da terceira idade. A concelleira Tania Álvarez e a técnica municipal, Sonia Paz, presentaron o calendario estruturado arredor do Día Internacional das Persoas Maiores, convertendo aos asistentes nos “verdadeiros protagonistas” da programación sen esquecer a convivencia veciñal.
A axenda comezará hoxe, ás 11,00 horas, coa proxección do filme “O silencio herdado” na Casa da Cultura, continuando o 1 de outubro mediante unha andaina e xantar campestre que precisará confirmación de asistencia antes do 30 de setembro. O calendario da décimo oitava edición incluirá unha viaxe cultural denominada “O baixo Miño” programada para o día 8 de outubro, pechando o ciclo o día 15, ás 17,30 horas, co obradoiro de cerámica “Pegadas de Barro” impartido pola Asociación Estivadinha no Fogar dos Maiores.
As persoas interesadas en acudir á excursión terán para formalizar as correspondentes inscricións dende o luns 28 de setembro, ás 09,00 horas, ata o día 5 de outubro, ás 14,00 horas, mentres as prazas habilitadas para a olería poderán reservarse ata o 13 de outubro. A xestión dos trámites realizarase de xeito presencial nas instalacións da rúa A Barreira, no número 988 554 059 e no correo electrónico fogardosmaiores@allariz.gal.
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