INSCRIPCIÓNS ATA O DÍA 24
Allariz inicia o curso das súas escolas culturais
INSCRIPCIÓNS ATA O DÍA 24
O prazo de inscrición para as Escolas Culturais de Allariz correspondentes ao curso 2026-2027 xa se atopa aberto. O período para formalizar as matrículas manterase vixente ata o 24 de setembro, ofrecendo unha ampla variedade de disciplinas artísticas dirixidas á poboación infantil do municipio.
A Escola de Música acapara o groso da programación, con oito propostas que comezarán a impartirse desde a primeira semana de outubro. Para o alumnado da etapa de Infantil impártese a materia de música e movemento, mentres que os nenos e nenas de seis anos poderán optar pola iniciación musical ou a prelinguaxe e iniciación ao piano.
A partir dos sete anos, a oferta multiplícase con linguaxe musical, clases prácticas de piano ou guitarra, e formación en música tradicional, un eido que inclúe gaita, percusión e pandeireta dividida en tres niveis de aprendizaxe.
Á marxe da formación musical, a programación complétase cunha escola de pintura concibida para alumnos de toda a etapa de Educación Primaria, que se desenvolverá nas antigas vivendas dos mestres.
As familias interesadas en asegurar un oco para os menores poden tramitar a súa solicitude acudindo presencialmente á Casa da Cultura, por vía telefónica ou mediante o correo electrónico de cultura antes do peche da convocatoria.
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