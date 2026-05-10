Allariz rende tributo á aposta pola lingua galega na medicina

EIDO SANITARIO

Unha placa homenaxea dende o sábado en Allariz aos doutores Manuel Devesa e José Manuel Solla polo seu firma compromiso co uso do galego na práctica de medicina

Placa homenaxe a “Os Manolos”, Devesa Muñiz -esquerda- e Manuel Solla, no Centro de Saúde de Allariz. | Xesús Fariñas

A vila alaricana acolleu este sábado a XI Asemblea da Irmandade da Sanidade Galega, que baixo o lema “A lingua que nos coida, a identidade que nos une”, reinvidicou o galego no ámbito sanitario.

O evento arrancou cun tributo a “Os Manolos”, os doutores Manuel Devesa Muñiz e José Manuel Solla Camino, profesionais recoñecidos pola súa traxectoria na medicina e o seu firme compromiso coa defensa e o uso do galego no exercicio da súa profesión. Na súa honra desvelose unha placa conmemorativa no Centro de Saúde.

A continuación, a Casa da Cultura acolleu o acto institucional, co nomeamento dos novos membros da Irmandade e á distinción dos doutores Devesa e Solla como Irmandiños de Honra. Ademais da Irmandade, organizou a homenaxe a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, a Xunta e e o Concello.

