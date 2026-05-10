Allariz rende tributo á aposta pola lingua galega na medicina
EIDO SANITARIO
Unha placa homenaxea dende o sábado en Allariz aos doutores Manuel Devesa e José Manuel Solla polo seu firma compromiso co uso do galego na práctica de medicina
A vila alaricana acolleu este sábado a XI Asemblea da Irmandade da Sanidade Galega, que baixo o lema “A lingua que nos coida, a identidade que nos une”, reinvidicou o galego no ámbito sanitario.
O evento arrancou cun tributo a “Os Manolos”, os doutores Manuel Devesa Muñiz e José Manuel Solla Camino, profesionais recoñecidos pola súa traxectoria na medicina e o seu firme compromiso coa defensa e o uso do galego no exercicio da súa profesión. Na súa honra desvelose unha placa conmemorativa no Centro de Saúde.
A continuación, a Casa da Cultura acolleu o acto institucional, co nomeamento dos novos membros da Irmandade e á distinción dos doutores Devesa e Solla como Irmandiños de Honra. Ademais da Irmandade, organizou a homenaxe a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, a Xunta e e o Concello.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EMBAJADORA EMPRENDEDORES
Los innovadores caminaron por la Vía da Prata de Allariz
CONFLICTOS EN LOS CONSEJOS ESCOLARES
Desesperación familiar por los problemas del instituto de Allariz
MÚSICA E MOITAS FLORES
Allariz vibrou coas coplas na celebración dos Maios