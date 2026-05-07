Los innovadores caminaron por la Vía da Prata de Allariz

Allariz se convirtió en embajadora de la innovación y el campo de las inversiones al acoger a 30 agentes del sector, entre los que se encontraban inversores, emprendedores, grandes empresas y administraciones públicas que participaron ayer en el “Investors Tour”, enmarcada en The Way Startup Summit 2026, un evento que congrega a miles de personas y que este año celebra su decimoquinta edición.

En la cita, que cuenta con la colaboración del departamento de innovación de Renfe, TrenLab, representantes de fondos de “venture capital”, “business angels” y “family offices” conectaron con algunos de los principales agentes del ecosistema gallego de emprendimiento, además de una delegación llegada de Uruguay, ofreciendo una visión del potencial de Galicia como tierra de innovación.

La directora xeral de Traballo Autónomo y Economía Social, Marta Martiño, acompañada de la directora territorial de Emprego en Ourense, Marta Vázquez, explicó que fue una jornada “na que falamos de todo, aproveitando o percorrido polo Camiño de Santiago que é un reclamo imprescindible”, haciendo hincapié en que fue una “experiencia para repetir”. Además, puso de relieve una de las conclusiones a las que llegaron los participantes: “O Camiño é o que ten, saca de nós algo que invita ao diálogo”. Esta iniciativa, llamada “Innovando en el Camino”, es la primera edición de la colaboración entre Renfe y ‘The Way’.

Crear camino

Por su parte, la directora de innovación de Renfe, Pilar Gorriz, apuntó que la colaboración nace por la naturaleza de la iniciativa: “Muy de crear camino, de vertebrar y conocer otros ecosistemas, como el gallego, que pensamos que está en alza, y qué mejor oportunidad para conocerlo que esta”. Así, Gorriz aclaró que “más allá del Networking habitual, el camino nos ha permitido hablar, pensar y escuchar, que es muy importante”.

El recorrido los llevó desde Roiriz hasta Santa Mariña de Augas Santas, pasando por los yacimientos arqueológicos de Armea. Algunos de los inversores y emprendedores, como Javier Sánchez o Gabriel Iglesias, llegaron desde Sevilla y Madrid, respectivamente, mientras que otros de más lejos.

Es el caso de Jimena Castro, María Calvo y Michelle Lugo, o Marcia Martínez y Fiorella Tonotti, llegadas desde Uruguay. Todas ellas traen proyectos innovadores, pero se van con una experiencia “única”, explicaron mientras narraban sus impresiones sobre Galicia.

Acompañando a la delegación de Uruguay fue Jorge Expósito, presidente de la asociación de Empresarios Gallegos de Uruguay. Con raíces ourensanas, Expósito destacó el “espíritu gallego vinculado al emprendimiento” y el nexo “entre Galicia y Uruguay desde el punto de vista empresarial”.

Así, Allariz actuó como fiel representante de Galicia antes de darle el relevo a Vigo, donde se celebrarán las jornadas principales de ‘The Way Startup Summit’ hoy y mañana en el Palacio de la Oliva.