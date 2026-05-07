La Xunta impulsa en Allariz un encuentro entre emprendedores e inversores dentro del The Way Startup Summit

La Xunta de Galicia participó esta semana en una jornada impulsada por el evento The Way Startup Summit 2026 con el objetivo de conectar a personas emprendedoras e inversoras para facilitar la puesta en marcha y financiación de nuevos proyectos empresariales.

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, tomó parte en el denominado Investor Tour, una iniciativa celebrada en Allariz (Ourense) dentro del marco del encuentro internacional de emprendimiento.

Recorriendo el camino por Allariz | Galicia Aberta

La actividad incluyó una etapa del Camino Mozárabe en la que también participó una representación de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay (AEGU). La jornada concluyó con un encuentro en el que se presentaron distintos proyectos emprendedores ante potenciales inversores, con el objetivo de favorecer vías de financiación y colaboración.

Durante su intervención, Marta Mariño destacó la incorporación del The Way Startup Summit a la Red Ultreia, la red de colaboración público-privada impulsada por la Xunta para fortalecer el ecosistema emprendedor gallego.

Según explicó, esta iniciativa será además uno de los pilares de la futura Estrategia de Emprendimiento Ligado al Territorio de Galicia, un documento que el Ejecutivo autonómico está ultimando junto a los distintos agentes implicados en el desarrollo económico y empresarial de la comunidad.