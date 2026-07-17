Jaime Fernández Garrido

Jaime Fernández Garrido

Controlando a Deus?

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 17 jul 2026 - 03:10
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“Por que estades á procura de me matar?” (Xoán 7:19)

Unha das pregunas máis impresionantes que Xesús fixo. Os relixiosos, os que sempre queren mandar, os que queren pasar por enriba de Deus... son os destinatarios; as cousas non cambiaron moito: seguimos atopando persoas no poder que non admiten que ninguén se lle suba ás barbas, eles sempre teñen que mandar. E isso é máis que peligroso, non só na vida, senón moito mais na vida espiritual.

Quen cre ser quén de controlar a Deus non vai a deterse diante de nada nin de ninguén.

Ata que chegue o día no que teñan que estar diante do Xuíz com maíscula, o mesmo Señor Xesús. Entón, desgraciadamente para eles, será outro conto.

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