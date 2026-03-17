Las artes “posarán” en Allariz por José Suárez

“Será a primeira vez que se homaxee a un persoeiro da provincia de Ourense e tamén a primeira ocasión que se recoñeza a traxectoria dunha figura relacionada coas artes da imaxe”. El pintor Manuel Quintana Martelo, presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba), acababa de repasar los méritos del homeajeado en el Día das Artes Galegas que este año está consagrado al fotógrafo y cineasta José Suárez (Allariz, 1902-A Garda, 1974). La instantánea de un cativo de Bueu con la maqueta de un barco llamado “Javiota” en el colo que ilustra el cartel revela a un fotógrafo que puso el foco en la dignidad de la vida cotidiana en Galicia, América o Japón.

La Academia sitúa a las artes audiovisuales delante de la cámara. José Suárez, de prestigio internacional y relacionado con Unamuno, Blanco Amor, Seoane, Alberti o Akira Kurosawa, se impuso a otros dos candidatos que no se desvelan. Para entrar en la terna tiene que haber pasado 10 años desde el fallecimiento del homenajeado.

Académicos y artistas posarán el 1 de abril a las siete de la tarde en la Casa da Cultura de Allariz en el acto central de una celebración instaurada en 2015. Isaac Díaz Pardo entrega el marco a José Suárez. Con la alcaldesa Cristina Cid de anfitriona, por ser villa natal del protagonista de la efeméride, y la asistencia del presidente Alfonso Rueda o un representante de la Xunta, el académico numerario de la Sección de Artes da Imaxe Xurxo Lobato se encargará de pronunciar la laudatio que encuadre la trayectoria de José Suárez. El libro que se distribuirá con el discurso termina con una artículo de Eduardo Blanco Amor sobre José Suárez el 14 de octubre de 1971 en La Región. La celebración se completa con la inauguración de una exposición en lonas murales por las calles de Allariz.

Celebrado el día comenzará el año dedicado a difundir el legado del autor del retrato más icónico de Unamuno. Más de 30 actividades durante 12 meses en colaboración con Xunta, Concello de Allariz y las diputaciones de Ourense, Lugo y A Coruña.

A mediados de abril, la Ragba y la Deputación de Ourense inauguran en el Centro Cultural Marcos Valcárcel una gran muestra del primer ourensano y primer fotógrafo homenajeado en el Día das Artes.