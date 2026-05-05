Desesperación familiar por los problemas del instituto de Allariz

Los padres de los alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) de Allariz están cada vez más preocupados por la situación actual del centro a raíz de las bajas reiteradas del profesorado sin sustitución, las constantes faltas de puntualidad y la “falta de control sobre os alumnos”, un ‘mix’ que ha provocado numerosos conflictos en los Consejos Escolares entre los representantes de las familias y los alumnos y la directiva del centro, que acostumbra a saldarse con “malas formas por parte do xefe de estudos e o representante dos pais”, según aclaran algunos de los participantes.

Numerosos padres destacan la falta de “talante democrático e diálogo coa comunidade educativa” por parte del equipo directivo, recalcando las “malas formas” y la falta de iniciativa “que se plasma nunha desidia do profesorado tanto na puntualidade como nas ausencias reiteradas”. Siguiendo esta línea, varios padres se preparan para empezar a recoger firmas contra la renovación del equipo directivo, un tema que ha llevado la situación al límite.

En las reuniones celebradas durante el mes de marzo, los padres criticaron un procedimiento irregular en el consejo escolar extraordinario convocado a mediados del mes de marzo, en el que la dirección actual del centro solicitaba la aprobación de un informe requerido por la Inspección Escolar para proceder a su renovación, sin remitir dicho informe previamente a los miembros del Consejo Escolar.

Esta cuestión no pasó por alto, recalcándose en la propia reunión con las votaciones en contra de los padres y las abstenciones del Concello y los alumnos. “Dende o Concello dixémoslle que sen a información previa non podemos votar. Solicitamos que nos fixeran chegar o informe para analizalo con calma e poder votar en consecuencia”, aclaró la edil Maribel Poisa. Además, el representante de los padres en el Consejo Escolar, Carlos Airas, y la Asociación de Familias (AFA) remitieron un comunicado a la Inspección Escolar.

En su contestación, dicha Inspección explica que el único punto de la convocatoria, “Informe sobre a dirección do centro”, no cumplía los requisitos de claridad necesarios para que los miembros “puidesen exercer o seu dereito á deliberación e voto con pleno coñecemento”, aclarando que un órgano colegiado “non pode adoptar acordos sobre asuntos que non figuren debidamente detallados na orde do día” y requiriendo que se realice una nueva convocatoria.

La repetición de esta sesión extraordinaria fue el pasado 27 de marzo, cuando la segunda votación salió adelante con los votos favorables del profesorado y la abstención, nuevamente, del Concello, pese a los votos en contra de padres y alumnos. En consecuencia, la Asociación de Familias le entregó a la directiva y a Educación una serie de alegaciones, en las que se refleja que el informe emitido por la dirección del centro “non incorpora unha revisión crítica tras os anos de exercicio nin unha análise do grao de cumprimento das liñas estratéxicas inicialmente formuladas”, además de que “o documento non responde ao que debe ser un instrumento de avaliación e actualización tras un período prolongado de dirección”.

Así, los padres inciden en la “desidia”, que se manifiesta en un control laxo de los alumnos “permitindo que menores abandonen o centro en horario lectivo sen ningún tipo de control”, explicó Airas, “xa avisamos á inspección educativa, pero seguen sen darnos unha resposta”.

“A miña filla pediume que a cambiase de centro antes do bacharelato”, confesó una madre con cierta preocupación, una realidad a la que se suman numerosos padres y alumnos que, ante la situación que vive el centro, ven como una posibilidad optar por otros. Este es un problema enquistado, según explican, apuntando que el año pasado el centro fue objeto de reclamaciones por parte de las familias por la gestión de los datos personales de los alumnos y sus tutores legales.

Además, el pabellón deportivo del centro sufre deficiencias que impiden su uso completo por las goteras, además de la falta de agua caliente. Desde Edudación explicaron que el pasado 24 de enviaron una Unidad Técnica de la Delegación Territorial para analizar la situación. Al cierre de esta edición, ni dirección del centro ni Consellería aportaron aclaraciones sobre estas situaciones.