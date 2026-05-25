Los emprendedores apuestan por la inteligencia artificial en Baños de Molgas

Los emprendedores del Polo de Emprendemento de Baños de Molgas se citaron en la Casa da Mocidade alaricana para descubrir y aprender sobre las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) y cómo utilizarla en sus proyectos.

La actividad, organizada por el Polo de Emprendemento en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, acercó a los asistentes los usos de la IA de una forma práctica, ayudándolos a mejorar procesos y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

Verónica Ferraro, técnica del Polo, explicó que la formación atiende a los fundamentos de la IA y cómo aplicarla en el día a día. “Las necesidades están ahí, cada vez es más importante tener una mayor presencia en redes y automatizar procesos. Queramos o no, la inteligencia artificial está aquí y es una herramienta para ser más competitivos”, explicó Ferraro.

“La IA ayuda, pero requiere de un trabajo activo por parte de los usuarios y formación para utilizarla correctamente”, afirma la técnica, apuntando a la necesidad de ser críticos, siendo recomendable “tener conocimientos previos antes de asumir la información que facilita”.

Algunos de los emprendedores explicaron los motivos por los que se interesaron por la actividad. Marisa Fructuoso aclaró que “siempre he sido emprendendora. Mi intención con este curso es mejorar mi capacidad para detectar nichos de mercado y oportunidades, aplicando nuevas tecnologías como la IA”. Por su parte, Eva Diz, afirma que busca orientarse: “Estoy desactualizada informáticamente y quiero ponerme al día de las nuevas herramientas y posibilidades de la teconología”.

Asesoramiento

Además de estas actividades que “sirven para el networking además de adquirir habilidades y competencias”, según aclara Ferraro, los técnicos del Polo de Emprendemento asesoran y acompañan a los emprendedores y autónomos. “Por lo que suelen venir primero es por el tema de subvenciones y ayudas”, afirma Ferraro, “son importantes, pero son solo un recurso para lograr la viabilidad de los emprendimientos”. “Nuestra parte pedagógica como técnicos radica en explicar la naturaleza y condiciones de la subvenciones, pero también es enseñar que implica llevar un negocio: cómo, dónde y a quién vender, saber hacer los números y, por supuesto, la parte jurídica y legal”, explica Ferraro. Además, el Polo de Emprendemento también trabaja activamente para dinamizar el territorio con actividades y “un contacto activo con todos los agentes del sector, comunicándonos las necesidades y retos actuales”.

Autonómos e inmigrantes, los que más ayuda buscan

La técnica Verónica Ferraro explica que los perfiles más habituales dentro del Polo de Emprendemento suelen centrarse en el sector servicios, principalmente. “Personas desempleadas que quieren capitalizar el paro, o que no tiene otra opción disponible y quieren ser autónomos”, explica. Otro de los perfiles más habituales es el de las personas de fuera de Galicia, “tanto de Latinoamérica como del resto de España, gente que quiere emprender en el rural”.

Ferraro aclara que “hay gente con estudios universitarios y formación que vienen de otros países y los acompañamos en el proceso”. Es el caso de Wilmer Morais que asiste a la formación desde la Oficia de Emprego al haber llegado recientemente y aún no tener los papeles en regla.