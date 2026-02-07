ACTIVIDADES PARA A COMUNIDADE
Os maiores contarán con máis actividades durante este inverno
Os centros de atención a persoas maiores da provincia de Ourense do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pertencentes á rede de atención ás persoas maiores da Xunta de Galicia, continúan este inverno cun amplo programa de actividades dirixidos a comunidade.
Os centros de Vilardevós e Allariz impartirán uns obradoiros de estimulación cognitiva abertos á contorna. No caso de Vilardevós os talleres comezaron en xaneiro, mentres que Allariz comezará o día 20 febreiro.
Do mesmo xeito, o CD Xinzo iniciou a actividade “Escola de adultos”, ampliando a oferta formativa e de aprendizaxe ao longo da vida; por outra banda, o CD A Rúa deu comezo o obradoiro “Eu cóidome, e ti?”, que traballa a autoestima e o autocoidado; ademais, o CD Maceda desenvolve o taller “Poñámoslle sentidiño”, orientado a reforzar a autonomía dos maiores.
Maceda, Allariz, Xinzo de Limia, A Rúa e Vilardevós participarán nos desfiles de Entroido, e celebrarán a festa do Entroido con usuarios, familias e traballadores. Os maiores de Maceda tamén participan no concurso de mecos do Entroido local.
Vilar de Barrio iniciará no mes de febreiro unha nova edición da súa actividade interxeneracional Decor-Arte e levarán a cabo unha charla o día 23 de febreiro sobre prevención de caídas, axudas técnicas e exercicios específicos.
A Rúa celebrará o seu XIV aniversario cun obradoiro de doces tradicionais de Entroido, combinando celebración, tradición e convivencia. “Os centros de maiores consolídanse así como espazos vivos e abertos, axentes activos da súa contorna”, afirman no seu comunicado.
