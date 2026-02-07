La Región

Vivir sin vivir

Publicado: 07 feb 2026 - 08:30
Hoy me he despertado por equivocación. Antes de dormirme, juré y perjuré no ver el amanecer que, automáticamente, me acompaña en los albores de cada mañana. En el balance del día anterior ya quedaron resueltos los datos positivos y negativos de mi apego a la vida; quedó claro que vivir es un error.

Vivir solo el momento es de una fugacidad descarada que tira por tierra todos los recursos de nuestra capacidad cognitiva. El pasado y el futuro son inamovibles, por más que te consueles con la levedad del ser. Mi equivocación es humana aunque viva sin vivir, quizás, porque la realidad solo sea una ilusión intangible.

Jesús Sánchez Ajofrín Reverte

(Albacete)

