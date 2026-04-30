La mirada de José Suárez sale a las rúas de Allariz
25 PANELES
El Concello de Allariz homenajea al fotógrafo José Suárez con una exposición al aire libre
Las calles del centro histórico de Allariz se convirtieron en el escenario elegido para instalar la exposición al aire libre dedicada al fotógrafo alaricano José Suárez (1902-1974), compuesta por 25 lonas de gran formato con instantáneas de diferentes series, desde sus trabajos documentales de los años 30 con las series “Mariñeiros” y “Oleiros”, pasando por imágenes de la Mancha, de sus amigos, su exilio en Latinoamérica y su paso por Japón, hasta su regreso.
“Allariz reivindica o legado dun dos seus fillos máis ilustres”, afirman desde el Concello, explicando que esta muestra permite que “a obra do mestre da fotografía volva ao lugar onde naceu a súa sensibilidade artística”. La muestra se instaló el pasado 1 de abril, el Día de las Artes Galegas, que este año estuvo dedicado a Suárez, siendo el primer fotógrafo y ourensano laureado con este reconocimiento.
Las obras seleccionadas se instalaron en las fachadas y esquinas más emblemáticas del casco histórico, “creando un diálogo visual único entre a arquitectura de pedra e a modernidade das imaxes de Suárez”. Esta propuesta busca que los vecinos y visitantes encuentre las fotografías en su día a día, “fuxindo da rixidez das salas convencionais”.
La exposición atiende al carácter innovador de Suárez, “cuxo ollar humanista e composicións vangardistas seguen a sorprender pola súa vixencia décadas despois de ser capturadas”.
Documental perdido
La muestra recoge fotografías de la serie ‘Mariñeiros’, iniciada en 1936 y pensada originalmente como un documental, que se proyectó una sola vez en Argentina durante su exilio y cuyo paradero se ha convertido en misterio.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EMPLEO
La IA puede destruir hasta 2,3 millones de empleos en España, según el informe Funcas