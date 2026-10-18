El motivo por el que una panadería ourensana figura entre las 50 mejores de España

El pan forma parte de la compra diaria, aunque pocas veces quien lo lleva a casa conoce el trabajo que hay detrás de cada pieza. Harinas, masas, fermentación y cocción son una parte clave para el mejor resultado ante los ourensanos, un público exigente con los panes. En ese oficio ha conseguido un reconocimiento nacional una empresa nacida en Allariz: OSI Gourmet.

Iván Nieto Vila, de la firma ourensana, figura entre los profesionales distinguidos en los 50 Panaderos TOP de España 2026, cuyas estrellas se entregaron en septiembre en el Bilbao Global Bakery Forum.

¿Cuál es el secreto de su pan?

La empresa señala entre sus métodos el uso de masas madre de elaboración propia. Es uno de los elementos que define su propuesta de panadería, aunque atribuirle por sí solo el premio simplificaría un proceso de evaluación más amplio.

El reconocimiento combina catas profesionales con la valoración de otros aspectos del negocio. Además de la calidad de los panes, se examinan su presentación en tienda y la atención al cliente. Por tanto, la selección tiene en cuenta tanto lo que sale del obrador como la forma de ofrecerlo.

De los dulces de Allariz a la elaboración de pan

El origen de la firma está en la repostería. Según la historia que relata la propia empresa, comenzó en torno a 1991 como un pequeño proyecto familiar en Allariz. La elaboración de pan llegó después, como una ampliación de aquella actividad inicial. La empresa conserva su obrador en la villa y cuenta con dos establecimientos en la ciudad de Ourense.

Su trayectoria reúne así dos oficios que comparten espacio, pero tienen sus propias exigencias: la pastelería con la que comenzó y la panadería que ahora le ha dado presencia en la selección nacional.

Cómo se eligen los 50 Panaderos TOP de España

El certamen está impulsado por Panàtics y Pan de Calidad. En la edición de 2026, los profesionales fueron seleccionados mediante ocho convocatorias territoriales, con evaluaciones que combinaron criterios técnicos y sensoriales.

La entrega de las distinciones tuvo lugar los días 13 y 14 de septiembre en Bilbao. OSI Gourmet aparece en la relación de premiados con una estrella de la panadería.

Estar en esa lista significa formar parte de los 50 seleccionados del certamen. No supone ocupar el primer puesto, reservado en esta edición a Eloy Moreno Gil, de Horno Joaquín, en Murcia.

Para la firma ourensana, el reconocimiento llega más de tres décadas después de aquel comienzo dedicado a los dulces en Allariz.