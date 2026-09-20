Da malla ao pan: A Mezquita pon en valor o seu centeo, o máis antigo documentado na Península Ibérica

O Concello da Mezquita celebrou o sexto Tempo de Malla para reivindicar a tradición agrícola e presentar a fariña de centeo, subliñando as milenarias raíces arqueolóxicas do cultivo

O traballo comeza ca descarga do centeo.
O traballo comeza ca descarga do centeo. | La Región

A Aira do Verano acolleu este sábado unha xornada na que tradición, memoria e futuro se deron a man. “O tempo de malla” reuniu veciñanza, persoas voluntarias e visitantes arredor da recreación dun dos traballos agrícolas que durante séculos marcou o ritmo da vida rural: a malla do cereal.

A celebración comezou ás catro da tarde coa recreación do proceso tradicional de separación do gran e da palla tras a colleita. Unha tarefa que, máis alá da súa dimensión agrícola, era un momento de encontro e de colaboración entre familias e veciñanza. Na malla compartíanse esforzos, coñecementos e historias; era traballo, pero tamén comunidade.

A actividade permitiu recuperar esa memoria colectiva e achegar ás novas xeracións unha maneira de entender a terra baseada no coidado, no traballo compartido e no respecto polos ciclos naturais. A música tradicional de Acordeireta acompañou a tarde e contribuíu a crear un ambiente festivo, que rematou cuns pinchos para as persoas voluntarias e participantes.

Mais “O tempo de malla” foi tamén unha celebración do centeo e da singularidade histórica da Mezquita. Durante a xornada mostrouse a fariña de centea propia, elaborada a partir dun cereal sementado, traballado e segado no propio municipio. Un produto local que leva detrás o esforzo de recuperar os cultivos, os saberes e as elaboracións tradicionais, e que gaña unha dimensión especial á luz dos últimos achados arqueolóxicos realizados no concello.

As mostras arqueobotánicas recollidas por A Citania Arqueoloxía no xacemento do Castelo Pequeno de Santigoso presentan a maior concentración de evidencias de centeo recuperada ata o momento na Península Ibérica. Xunto co xacemento portugués de Castroeiro, constitúen as referencias máis antigas coñecidas deste cereal no territorio peninsular.

Mans ás costas, indicativo de cansazo.
Mans ás costas, indicativo de cansazo. | La Región

Hai máis dun lustro, o Concello da Mezquita puxo en marcha un proxecto para poñer en valor a elaboración dun pan local a base de centeo. A investigación arqueolóxica ofrece agora unha base histórica excepcional para esa iniciativa: o centeo deixa de ser unicamente un produto do presente para converterse tamén nunha ligazón cunha historia agrícola milenaria.

A fariña mostrada durante “O tempo de malla” representa esa unión entre pasado e presente. É unha fariña producida na Mezquita, pero tamén un símbolo dun territorio que atesoura as evidencias máis antigas coñecidas de centeo na Península Ibérica. Un fito histórico que reforza a identidade da localidade e que converte o seu patrimonio agrícola, cultural e arqueolóxico nun valor de futuro.

O alcalde da Mezquita, Rafael Pérez, puxo en valor a consolidación desta iniciativa, que chegou este ano á súa sexta edición. “É unha cita xa asentada no municipio e seguiremos traballando para innovar e fomentar a participación en cada edición”, afirmou.

O rexedor destacou tamén a presentación da fariña de centea como unha das principais novidades deste ano e avanzou que estará á venda proximamente. “Xa hai persoas relevantes do ámbito gastronómico interesadas neste produto, e estamos a piques de comercializalo. Para o próximo ano xa estamos traballando en novas propostas”, sinalou.

Pérez subliñou a importancia de manter no tempo a tradición da malla, entendida como festa e como recuperación dun traballo ligado á historia do municipio. “Queremos darlle sentido a través dun proxecto sostible arredor da fariña e do centeo, especialmente tendo en conta que na Mezquita se localizaron as evidencias máis antigas deste cereal na Península Ibérica. É un dato moi relevante e unha oportunidade para poñer en valor o noso territorio”, concluíu.

Centro de interpretación

Durante a xornada tamén se levou a cabo a inauguración do Centro de Interpretación da Historia e Cultura da Mezquita, no Edificio Multiusos. O novo espazo nace coa vontade de conservar, divulgar e compartir a memoria do municipio. A presentación completouse coa proxección dun vídeo sobre o centeo, no que participaron veciños e veciñas das distintas parroquias.

“O tempo de malla” deixou así unha tarde de celebración, orgullo e pertenza. Unha cita para lembrar que detrás de cada gran hai unha historia de traballo, de territorio e de persoas. E que, na Mezquita, esa historia ten raíces especialmente fondas.

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