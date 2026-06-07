A música das charangas anima a Festa do Boi en Allariz

PENÚLTIMAS CARREIRAS

A Festa do Boi de Allariz encaraba este sábado a súa recta final cunha penúltima xornada repleta de música, tradición e grande ambiente

Acharanga Sugarri, pasando diante da escultura de Arturo Andrade.
Acharanga Sugarri, pasando diante da escultura de Arturo Andrade. | Xesús Fariñas

O sábado arrancou a media mañá coa agardada saída infantil do Boi, onde os máis pequenos, ataviados coa tradicional pañoleta, puideron gozar dunha versión inofensiva do festexo. A música non deixou de soar en todo o día grazas aos pasarrúas da charanga Sugarri e a treboada dos lusos Zés Pereiras.

O prato forte chegou coas emocionantes saídas dos bois polas rúas alaricanas, programadas para a 13,30 e as 20,30 horas. Entre ambas carreiras, a animación musical concentrouse no tradicional encontro de charangas no Eiró, un dos momentos máis destacados e concorridos de toda a fin de semana.

A celebración continuou entrada a noite coas charangas Achicoria, Sugarri e Zés Pereiras enchendo de ritmo a vila. O gran peche musical desta penúltima xornada tivo lugar a partir da medianoite coa gran verbena a cargo de América SL no campo da Barreira, seguida dunha animada ruada polo centro histórico que prolongou a festa ata altas horas, coa vista posta este domingo, derradeiro día.

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