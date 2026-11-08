Sorpresa e incredulidad ante el caso del bebé congelado en un arcón y trasladado de Ourense a Allariz

El hallazgo del cuerpo de un recién nacido en un arcón congelador en Allariz copa todas las conversaciones en la villa desde que se conoció la noticia. “Pero si aquí presumimos de que nunca pasa nada malo, y mira…”, comenta Ana, una vecina de la misma manzana donde se ubica el garaje en el que se guardaba el electrodoméstico. Nadie reconoce haber visto nada raro, ni el pasado lunes, día en el que se encontró el cuerpo, ni con anterioridad. “Fue una sorpresa y, además, congelado tanto tiempo… Pero si el arcón vino de Ourense y hace pocos años…”, repasa Jesús buscando una explicación: “¿Y tantos años el arcón enchufado? Qué raro. Hay que esperar a que averigüen quién es la mamá”.

Pero si el arcón vino de Ourense y hace pocos años…”, repasa Jesús buscando una explicación: “¿Y tantos años el arcón enchufado? Qué raro. Hay que esperar a que averigüen quién es la mamá”, dicen los vecinos.

La identidad de la madre es una de las incógnitas centrales del caso. Las muestras biológicas de las personas que viven desde hace pocos años en el inmueble relacionado con el garaje-trastero se han remitido al laboratorio en Madrid. Allí se cotejarán con las del bebé. Fuentes judiciales apuntan a que, en este tipo de casos, la autopsia que se realiza inicialmente para determinar si llegó a nacer y a respirar es “relativamente sencilla”, aunque no se recuerda un precedente similar en la provincia. “Sí se han abordado investigaciones en las que algún miembro estaba congelado, pero no un cuerpo completo”, puntualizan. El procedimiento habitual en el Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) conlleva la realización de una prueba denominada docimasia pulmonar y que, si es positiva, apoya la tesis de que la persona habría respirado. A esta evidencia se suman otras indagaciones, como la existencia de expansión en ciertos órganos, fijar las semanas con las que nació e incluso un dato más complejo, habiendo pasado muchos años, como es la fecha de la muerte.

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Las técnicas de los investigadores forenses para determinar la fecha y causas de la muerte

El fallecimiento del bebé aparecido en Allariz podría remontarse a más de dos décadas atrás, pero investigadores forenses consultados insisten en la dificultad que presenta averiguar la fecha de la muerte en este tipo de sucesos: “No tenemos una certeza absoluta. Es un tema que a nivel forense no está todavía bien resuelto porque cada caso es un caso muy diferente”; y destacan que el estudio pormenorizado del entorno en el que aparece el cadáver en sí puede ser determinante. “Cualquier información, como un envoltorio o la ropa que pudiera portar el bebé” complementará la investigación definitiva a remitir por la Guardia Civil y los expertos forenses a la jueza. Por el momento, la titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, la jueza María Celeste Ameneiro Sanin, ha decretado el secreto de sumario. Mientras, los vecinos de Allariz, como es el caso de Pedro, esperan “conocer qué pudo suceder, pese a que pudiera haber prescrito cualquier supuesto delito”.