No todos se remangan igual

Iba Óscar Puente hacia la comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso como quien se dirige al catafalco de su dimisión. Ya se había bajado las mangas de la camisa, pero llevaba los puños sin abotonar. Mala señal. El 28 de octubre el minúsculo pueblo de Urda entró en la historia por concentrar en un tramo de vía casi 70 víctimas mortales que viajaban en tren. Dos días más tarde el ya exministro Puente entró con prisa y remangado a dar una rueda de prensa. Hasta eso estaba medido con la frialdad de la indolencia, creyendo emular la estética de Barack Obama, que dejaba la mitad de los brazos al descubierto en los mítines, intentando trasmitir cercanía; o en las tragedias, impostando una imagen de implicación en la adversidad, como cuando visitó la costa del estado de Luisiana, teñida de negro por un vertido de petróleo. Un presidente de Estados Unidos remangado, manos a la obra, asertivo, empático, manejando como nadie la comunicación verbal y no verbal. Todavía hay clases. Puente estuvo en la comparecencia ante los medios de comunicación con las mangas de la camisa arrugadas, fruncidas como su ceño. Parecía que venía de fregar o había salido de un tugurio para darle unas yoyas a quien se metió con su chica. El día 3 de noviembre, en el epílogo de sus explicaciones a los diputados, tocó la partitura de la marcha. Ni un gesto, ni un recuerdo hacia el reguero de víctimas, ni un acto de contrición por lo que ha pasado en el tren bajo su mandato en el ministerio. En el año 2011 el añorado Leonard Cohen recogió el premio Príncipe de Asturias de las Artes y en su emocionante discurso dijo: "Si uno quiere expresar la grande e inevitable derrota que nos espera a todos, tiene que hacerlo dentro de los límites estrictos de la dignidad y de la belleza". Puente no lo oyó, ese día estaba vigilando sus redes sociales. La ceremonia de la dimisión, con su cortejo anterior y posterior, nos puso ante el espejo de nuestra realidad. En un lado las víctimas, al otro la estratagema electoral, carnaza para buitres. Amortizado Puente y modulado el dolor social por la tragedia, la campaña vuelve con la frialdad del cálculo para ganar votos. Los partidos no pararon ni para el minuto de silencio. Fuera de lo formal, en las tripas de las sedes se digería un nuevo potaje que sustituyese el condimento de antes del accidente. Uno no está en los cenáculos partidarios ni en los laboratorios de las ideas que riegan los argumentarios que tan dócilmente repiten los candidatos, pero sí me consta que en Ourense, como creo en cualquier otro lugar, el conteo de víctimas se hizo al mismo tiempo que el de eventuales votos inducidos por la catástrofe. Y por la muy mejorable gestión de Puente, claro, remangado o con las mangas caídas.

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-¿De quién será el reino de los cielos?

Puente dimitió de todo, excepto de sus formas toscas, pero esas ya se las pulirán ahora que es un ex como otro cualquiera y deba hacer cola en el súper. No imitó a su antecesor Ábalos, que se marchó al Grupo Mixto del Congreso para otear desde el poleiro de la Cámara su margen de maniobra ante un hipotético chantaje a Sánchez, que resultó filfa, como se sabe. En Valladolid han perdido a su antiguo alcalde y ministro como cabeza de cartel socialista, pero eso no es un drama. Al contrario, un alivio para el que le sustituye, que pilla cacho. Las candidaturas están ya cerradas en todas las provincias y en Ourense hay diez listas para el Congreso y siete para el Senado. Son 40 aspirantes para cuatro escaños en la Cámara Baja y 28 para otros tantos en la Alta. Las encuestas mantienen tres parlamentarios para el PP y uno para el PSOE, el mismo reparto en el Senado. Eso es también muy de Ourense, muy de ser fieles al Land Rober y al Luar del Gayoso. Decía el futbolista inglés Gary Lineker que "en el fútbol juegan once contra once pero siempre gana Alemania".Entre los aspirantes por la provincia distinguiría dos bloques. Los que se hacen ropa para el escaño, adquieren al hablar cierto deje madrileño por la cantidad de años que llevan allí, (una especie de ejque), viven con desahogo, viajan en un AVE que no pagan y van de moca a muchos saraos. Luego están los amateur, unos siete partidos dentro de los diez que concurren. Saben que la noche electoral no descorcharán una botella por el puestiño, no tendrán que prometer que con ellos "a este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió", como pronosticó Alfonso Guerra. Pero nadie les quita la ilusión de vivir al margen de estereotipos, de ser fieles a su credo hasta las últimas consecuencias. Hay más candidatos en esa esfera que en la ruleta de la fortuna electoral. De ellos no será el escaño, tendrán que conformarse con el reino de los cielos, porque Jesús ya dijo en el Sermón de la Montaña que quedaba reservado "a los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón y los perseguidos por causa de la justicia". O sea, ninguno de los que está en el ejercicio de la política llamada convencional.

De ellos no será el escaño, tendrán que conformarse con el reino de los cielos, porque Jesús ya dijo en el Sermón de la Montaña que quedaba reservado "a los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón y los perseguidos por causa de la justicia".

Ser legales o estar a bien con la ley

Los ilustres diputados y senadores pueden serlo sin necesidad de poseer un inmaculado certificado de penales, como sí es imprescindible para ser empleado público, por ejemplo. Estar a bien con la ley es recomendable, pero no exigible para representarnos y desde esa atalaya, por ejemplo, velar por nuestra seguridad y la de los nuestros. El periódico alertó de la presencia de bandas organizadas que saquean casas en el rural, cada vez más desprotegidas, o que proliferan los robos de coches en las calles de la capital. Por no reiterar la proliferación del consumo y menudeo de droga en el casco histórico. Para cambiar eso hace falta algo más que palabras huecas, será necesario remangarse.

Sí hay más preguntas, señoría ¿Es un "refugio climático" o una mascarada la colocación de plantas en las isletas de la avenida Otero Pedrayo? ¿Es de recibo la plantación de árboles en macetas en el mismo lugar, en apariencia para dar sombra a los coches aparcados? ¿No es ya grave lo del cambio climático como para creer que se combate con estos señuelos?

Mira tú | Es igual que el Magosto venga con la inflación

Mira tú como no hay crisis que cuestione una tradición como los magostos. Las castañas, el vino, los chorizos, el churrasco, el licor y otros condimentos traen consigo la inflación, pero quen dixo medo. Es más, seremos capaces de tomar un antiácido por los excesos de la ingesta, no por la factura. Yo también creí que si el litro de combustible llegaba a dos euros quedarían los coches aparcados, pero dudo que todos los que circulan lo hagan por necesidad. Si hay que gastar algo más, se gasta, pero la tradición se mantiene entre particulares y colectivos. Luego ya vendrán días de estrecheces, si es que tocan. Todo noviembre debería ser de magostos y su gastronomía asociada tendría que ser una marca distintiva, pero esa ya es otra historia. De momento, sobre estos productos y su precio, apliquemos el sabio refrán: "Perdónolle o mal que me senta polo ben que me sabe". Mira tú.