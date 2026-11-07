Hallado el cuerpo de un bebé dentro de un arcón congelador en Allariz

La Guardia Civil de Ourense ha abierto una investigación a raíz del hallazgo, el pasado lunes, del cuerpo de un bebé escondido en el interior de un arcón frigorífico, en un edificio en Allariz. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, los restos fueron encontrados por una mujer cuando se encontraba revisando las pertenencias de su madre, recientemente fallecida, y las distintas dependencias de lo que había sido su vivienda ubicada en una calle del pueblo. En concreto, el congelador estaba en un trastero en el garaje de la planta baja del inmueble. Al abrir la cámara fue cuando la mujer se sorprendió al ver que en su interior estaba el cuerpo de un recién nacido.

La autopsia y el análisis forense definitivo, en manos del Instituto de Medicina Legal, aportará más detalles sobre las causas de la muerte. Por el momento, los datos disponibles apuntan a que se trata de un bebé que habría nacido tras una gestación de entre 32 y 34 semanas y que llegó a respirar, por lo que no se trataría de un feto. Además, se sabe que su fallecimiento no es reciente y que, según las primeras estimaciones, habría muerto hace más de dos décadas.

Para determinar su identidad, las autoridades han tomado ya declaración a varias personas de su entorno y han remitido muestras de ADN al laboratorio en Madrid. De este modo se podrán contrastar las muestras biológicas para determinar su vínculo ascendente e intentar identificar a su madre y padre biológicos.

El arcón congelador en el que estaba el cuerpo del bebé se encontraba en el trastero del edificio. | Óscar Pinal

Traslado del arcón

En paralelo, los investigadores buscan la explicación a esta muerte y reconstruir el contexto que permita aclarar lo sucedido. Las primeras pesquisas no descartan que el fallecimiento del bebé haya tenido lugar en otro punto de la provincia, puesto que el cuerpo habría viajado dentro del arcón desde Ourense hasta Allariz en un traslado intermedio. El congelador se encontraba actualmente en el interior de un garaje cerrado, tipo trastero, en el bajo de un edificio de Allariz ubicado en el casco urbano.

Relacionado El forense rechaza el accidente en el juicio por maltrato a un bebé de 2 meses en Xinzo de Limia

Las diligencias abiertas se han remitido ya a los juzgados en Ourense. La investigación deberá corroborar si el bebé nació con vida y si posteriormente se causó su muerte de forma provocada o por omisión y falta de cuidados tras el parto. En todo caso, cabe recordar que, si su muerte tuvo lugar al principio de este siglo, cualquier delito en el que pudiera haber incurrido alguna persona ya habría prescrito en su totalidad. En España, el plazo de prescripción y, por tanto, de extinción de toda responsabilidad, contemplado para cualquier delito contra la vida es de veinte años.

La crónica negra reciente de los neonatos o bebés fallecidos y ocultos

El caso del bebé muerto y escondido en una cámara frigorífica en Allariz recuerda a otros sucesos registrados en la provincia, como el que tuvo lugar en Verín en 2001 cuando una enfermera de 26 años, María Pilar C.R., confesó haber metido a su hija recién nacida dentro de una secadora. La mujer, casada y con otro hijo de dos años, había ocultado el embarazo, incluso a sus suegros con los que convivía. Alertados por el olor, el cuerpo fue localizado por dos niños que jugaban en la terraza en la que estaba la máquina. La madre fue detenida como sospechosa y posteriormente absuelta en un juicio con jurado popular al determinar que la niña había nacido muerta.

También en Ourense, en 2017 en el barrio de O Vinteún, un recién nacido fue abandonado en un contenedor de basura. La madre, tras ocultar su embarazo, dio a luz en el cuarto de baño de su vivienda y, tras introducir al neonato en una bolsa plástica, lo depositó entre la basura en la calle. En este caso, el menor fue localizado con vida gracias a un vecino que rebuscaba entre los desperdicios y escuchó su llanto. La madre fue detenida y condenada por tentativa de asesinato.

Y el pasado mes de agosto en Sada (A Coruña), agentes de la Policía Local y la Guardia Civil encontraban el cuerpo de un recién nacido en el interior de un armario. La alerta fue activada por el hospital de A Coruña, donde la madre había ingresado poco antes, de urgencia, con una hemorragia severa negando haber estado embarazada.