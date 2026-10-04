Versos e música tomarán as rúas de Allariz no XI Poemagosto

POESÍA NA VILA

O festival internacional regresa a Allariz con recitais con voces galegas e internacionais, concertos, actividades familiares e unha ruta poética e ornitolóxica polo río Arnoia

Carlos Da Aira, Teresa Quintana, Lorena Calvo e Alberto Conde.
Carlos Da Aira, Teresa Quintana, Lorena Calvo e Alberto Conde. | Concello de Allariz

A vila de Allariz acollerá os días 10 e 11 de outubro o XI Poemagosto, o Festival Internacional de Poesía organizado polo Teleclube O Acomodador coa colaboración do Concello, o comercio local e Pasarela Solidaria. Como novidade, varios comercios da vila sumáronse decorando os seus escaparates con versos e motivos poéticos.

O sábado, o patio do Museo do Coiro acollerá recitais con voces como Elvira Ribeiro, Xabier Cordal ou Shahd Wadi, ademais do concerto de Mel de Meiga. O domingo a actividade espallarase cun paseo poético e ornitolóxico polo Arnoia, o espectáculo infantil “Mumaxica S.L.” e un encontro literario en Urrós. Tódalas propostas son de balde.

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