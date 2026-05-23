El XI Premio de Novela Corta Antón Risco 2026 ya tiene ganador: “Azul”, de Mon G. Buhigas

El jurado del XI Premio de Novela Corta Antón Risco 2026 se reunió este sábado 23 de mayo en la sede de la Fundación Vicente Risco, en Allariz, para deliberar y fallar uno de los certámenes literarios más destacados dedicados a la narrativa breve en gallego.

Tras la deliberación, el jurado acordó por mayoría conceder el premio de la edición 2026 a la novela titulada “Azul”, cuya autoría corresponde a Mon G. Buhigas. El galardón está dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra bajo el sello editorial Doutor Alveiros, conforme establecen las bases del certamen.

El tribunal estuvo compuesto por Celia Fernández Clemente, María Elvira Moroño Suárez, Héitor Mera Herbello (por delegación), Alejandro Castro Botello y Javier Rúa Soto, actuando como secretaria sin voz ni voto Ana Gloria Rodríguez Alonso.

El jurado destacó especialmente la calidad lírica e intensidad emocional de la obra, así como la autenticidad de la voz narrativa para abordar un tema íntimo y doloroso como es la pérdida de un ser querido, subrayando su sensibilidad y madurez literaria.