Poetas de tres países unidos por las letras y la música en Ourense

La literatura crea unas redes de afinidades que casi siempre desembocan en la amistad. Fue justo lo que pudo apreciarse este viernes en el Liceo de Ourense con el espectáculo poético-musical “La magia cotidiana de los libros”.

El encuentro, protagonizado por dieciséis poetas de Venezuela, República Dominicana y la ciudad de As Burgas, consistió en un recital de poemas acompañados con guitarra y un intercambio de textos donde los autores ofrecieron los frutos de la inspiración.

“Creo que hemos cumplido con esta iniciativa nuestro deseo de convertir la palabra en un espacio de sanación. Lo más importante fue transmitir el amor por la vida y contribuir aunque sea con gestos aparentemente pequeños, a un mundo mejor más allá de las polarizaciones políticas y el avance de las guerras. Confraternizar con poetas tan diversos y singulares fue comprobar que siempre lo que nos une es más, y que la poesía es un puente de entendimiento imprescindible, una forma de acortar las distancias”, comentó Rosa Trujillo, coordinadora del evento.

Por su parte, Ana Gutiérrez, poeta participante en el recital, observó: “Sentir que la poesía no tiene fronteras es para mí una forma de felicidad, y creo que ayer de tarde esa fue una sensación que pudimos experimentar todos, poetas de varios países unidos por un mismo goce estético y amistoso. La poesía es un elixir para el alma, una forma diferente y necesaria de amar al mundo”.

Entre los libros que se dedicaron unos poetas a otros y los que pudo adquirir el público interesado, destacan la antología “Andares y sentires, versos en diáspora”, que recoge voces de poetas venezolanos migrantes, “Aromas y matices del silencio” de Nancy Conde, “Insectos en el paraíso”, de Libeslaim Bermúdez, “Costuras de familia” de Jimena Benítez y “Si los árboles hablaran”, de Ana Gutiérrez.