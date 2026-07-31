LLAMAS EN OURENSE
Activo un incendio forestal en la parroquia de Bóveda (Amoeiro)
LLAMAS EN OURENSE
La parroquia de Bóveda de Amoeiro registra un incendio forestal este viernes 31 de julio. De acuerdo con información de Medio Rural las llamas se originaron a las 15:14 horas.
El fuego se mantiene activo y por el momento no se conoce la superficie afectada por las llamas. Hasta el lugar para llevar a cabo las labores de extinción se desplazaron 2 agentes, 4 brigadistas, 3 motobombas, 1 helicóptero y 4 aviones.
El riesgo por incendios en la provincia es moderado por lo que es importante mantener las precauciones. Una situación impulsada por las altas temperaturas derivadas de la cuarta ola de calor que está activa.
Es una noticia de última hora, iremos ampliando información
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