El incendio en Fermoselle, en Zamora, moviliza a 99 militares, 40 forestales de Serbia y aviones de Turquía

El incendio declarado el miércoles en Fermoselle, en Zamora, mantiene un "importante" despliegue de medios del Estado, que trabajan de forma coordinada con la Junta y el resto de administraciones para contener el avance de las llamas, proteger a la población y preservar el patrimonio natural de la comarca.

El operativo estatal cuenta con nueve medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre ellos dos aviones anfibios pesados FOCA con base en Labacolla (A Coruña) y Matacán (Salamanca), así como por tres aviones anfibios ALFA (tipo 2): uno con base en Rosinos (Zamora) y dos aeronaves procedentes de Turquía, movilizadas dentro del mecanismo europeo de apoyo internacional.

El dispositivo se completa con dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF-A B1), procedentes de Pinofranqueado (Cáceres) y Laza (Ourense), integradas cada una de ellas por 13 especialistas y dos helicópteros; un helicóptero bombardero tipo MIKE, desplazado desde Ibias (Asturias), con capacidad de descarga de entre 1.000 y 3.000 litros, y, finalmente, una Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP) desplazada desde Sanabria, que presta apoyo técnico al Puesto de Mando Avanzado.

Además, a este importante despliegue, se suma la Unidad Militar de Emergencias (UME), que mantiene desplegados 99 efectivos y 35 vehículos, así como la Guardia Civil, con alrededor de aproximadamente 50 agentes por turno, dedicados a labores de seguridad, control de accesos, protección de las zonas afectadas y apoyo al resto de los servicios de emergencia.

El operativo se refuerza con la llegada este viernes de 40 bomberos forestales de Serbia, que se unen a los dos aviones anfibios enviados por Turquía, dentro del solidario mecanismo europeo de protección civil.

El subdelegado del Gobierno de Zamora, Ángel Blanco, ha expresado su agradecimiento a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por su permanente colaboración y coordinación con los servicios de emergencia desde el inicio del incendio, que ha obligado al confinamiento y evacuación de más de una quincena de poblaciones de la comarca de Sayago, así como al realojamiento de más de 1.000 habitantes.

Asimismo, reconoce el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, que ha seguido en todo momento las indicaciones de las autoridades con responsabilidad y prudencia, facilitando el desarrollo de las labores de extinción y contribuyendo a garantizar la seguridad de todos en unas circunstancias de "extraordinaria complejidad".