Amoeiro celebra este domingo una andaina solidaria en la lucha contra el cáncer y unas "Xornadas de Deporte"

Este domingo, Amoeiro vivirá una de las jornadas más especiales dentro de la programación de su Semana Cultural y las Festas 2026. La localidad se prepara para acoger unas intensas "Xornadas do Deporte", un evento diseñado para disfrutar en familia, fomentar los hábitos saludables y mostrar el lado más solidario.

La jornada arrancará a primera hora, concretamente a las 09,00 de la mañana, con una gran marcha solidaria que tomará la salida desde el propio municipio en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer. Para que todo el mundo pueda sumarse sin importar su condición física, la organización ha diseñado dos rutas a medida. Los participantes podrán optar por un recorrido de 10 kilómetros, de menor dificultad e ideal para realizar de forma más relajada, o por una alternativa más exigente que alcanza los 15 kilómetros de distancia.

Cartel Xornadas do deporte Amoeiro. | La Región

El aspecto más destacado de esta andaina matutina es su fin benéfico. El coste de participación es de 12 euros por persona y, de esa cantidad, 10 euros se destinan a cubrir los propios gastos de la actividad, mientras que los 2 euros restantes se donarán íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer para contribuir a sus programas de apoyo, investigación y concienciación.

El deporte continuará siendo el gran protagonista durante la tarde. A partir de las 18,00 horas, el epicentro de la actividad se trasladará al Pavillón de Deportes do Concello, que abrirá sus puertas para acoger una serie de exhibiciones de alto nivel. Los asistentes podrán disfrutar desde las gradas de demostraciones de gimnasia rítmica, gimnasia acrobática y patinaje sobre ruedas. Además, para quienes prefieran la práctica en lugar de ser espectadores y busquen un momento de relajación, se ofrecerá una clase de yoga totalmente gratuita, siendo el único requisito para participar llevar una esterilla propia.

Tanto desde el Concello de Amoeiro como desde la Comisión de Festas Amoeiro 2026 invitan a todos los vecinos y visitantes que se encuentren en la zona a sumarse mañana a esta iniciativa.