Aspamadis consolida su labor social en Amoeiro

El equipo de trabajo del Centro Especial de Empleo de la Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Intelectuales de Ourense (Aspamadis) ha regresado al municipio de Amoeiro para realizar tareas de acondicionamiento en el Campo do Souto. Esta colaboración con el Concello de Amoeiro, que se mantiene desde hace una década, se fundamenta en el desempeño profesional y el rigor técnico en cada intervención realizada. Estas iniciativas son fundamentales para dar visibilidad a las capacidades laborales y a la solvencia técnica de los grupos implicados.

El contrato es para “realizar las labores de limpieza en caminos y en zonas ajardinadas del municipio”

La participación en este proyecto municipal contribuye de manera directa a la mejora del entorno público y al fomento de una estructura social más inclusiva. De esta forma, el Concello de Amoeiro deposita su confianza en este modelo de economía social que prioriza el valor humano y la integración real. Según explicó la encargada de comunicación de Aspamadis, Begoña Fernández, el contrato es para “realizar las labores de limpieza en caminos y en zonas ajardinadas del municipio”, una iniciativa por la que se muestran “sumamente agradecidos”.

La organización del trabajo se realiza de forma minuciosa

La portavoz de Aspamadis destacó que el equipo está muy motivado con la tarea, afirmando que “los chicos están emocionados” con la idea de que “juntos podemos”. La brigada técnica está compuesta por “10 personas con discapacidad intelectual y 2 personas de apoyo”. La organización del trabajo se realiza de forma minuciosa ya que, como indica la encargada de comunicación, la distribución de las tareas “depende del trabajo, porque hay chicos que no pueden manejar maquinaria pesada”. De este modo, los operarios se dividen en equipos especializados según la necesidad.

Fernández valoró positivamente la continuidad de este proyecto y la importancia de “que este ayuntamiento apueste por nosotros”, pues iniciativas como esta fomentan la construcción de una comunidad más justa.