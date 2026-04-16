Solidaridad, una vocación sin fecha límite en Amoeiro

El entorno rural ourensano vuelve a demostrar su capacidad de respuesta ante las necesidades de sus vecinos. La Asociación Medrando, en colaboración directa con el Concello de Amoeiro, ha puesto en marcha una iniciativa de recogida de alimentos y bienes de primera necesidad para apoyar a las familias más vulnerables del municipio. Isabel Rodríguez, secretaria de la asociación, detalla los pilares de este proyecto que nace de la observación directa de la realidad local y de una estrecha cooperación institucional.

A pesar de su corto recorrido, el proyecto ha logrado estructurarse con rapidez. La propuesta formal se trasladó al Concello a finales del pasado mes de marzo, obteniendo un respaldo total desde el primer momento. Rodríguez explica que “el proyecto es muy reciente y la acogida a esta iniciativa fue inmediata por parte de quien era en ese momento alcalde, lo cual permitió ponernos en marcha”.

A diferencia de las colectas estacionales o navideñas, esta red de apoyo no tiene una fecha de cierre prevista

Esfuerzo conjunto

El éxito de la propuesta radica en un esfuerzo conjunto y coordinado. Medrando actúa como entidad promotora trabajando en la dinamización cultural y social del entorno rural, mientras que a través de los Servicios Sociales del Concello de Amoeiro se garantiza el enfoque técnico y la correcta canalización de la ayuda. Por último, Protección Civil local se encarga del reparto eficiente, mediante su estructura.

A diferencia de las colectas estacionales o navideñas, esta red de apoyo no tiene una fecha de cierre prevista. Según subraya la secretaria, “la iniciativa nace con vocación indefinida. No responde a una campaña puntual, sino a una necesidad persistente que no entiende de calendarios”. La realidad del municipio fue el motor del cambio, señalando que “en un entorno rural como el nuestro, la existencia de situaciones de vulnerabilidad no pasa desapercibida; precisamente ese conocimiento cercano fue el impulso inicial para poner en marcha la iniciativa y reforzar el trabajo institucional”.

En lo relativo al balance de las donaciones, la organización se encuentra en una fase logística de inventario. Los datos preliminares indican que la recogida se ha centrado principalmente en alimentos y, en menor medida, ropa, mientras que otros elementos como calzado o juguetes todavía no han tenido presencia.

Finalmente, sobre la actitud de los habitantes de Amoeiro, la secretaria se muestra optimista ante una participación que define como gradual y concluye que “la respuesta está siendo progresiva. Como en muchas iniciativas de este tipo, requiere un tiempo de asentamiento y de toma de conciencia colectiva. Confiamos en que, a medida que el proyecto gane visibilidad y se comprenda mejor su alcance, la implicación vecinal continúe creciendo, como ya ha sucedido en otras ocasiones en el municipio”.