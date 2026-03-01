El Arnoia afronta un duelo directo frente al Cultural Areas

El Atlético Arnoia, que la pasada jornada se reencontró con la victoria al ganar 0-2 en Moaña, regresa al campo de A Queixeira para enfrentarse al Cultural Areas, con el que está empatado a 36 puntos, dos menos que los puestos de play off.

Manel Vázquez, entrenador de los arnoieses, comenta que “cuando las cosas no salen como uno quiere y estás inmerso en una dinámica no tan positiva, es necesaria una victoria y una vez conseguida, el equipo se ha estabilizado y quitado esa pequeña presión que tenía. Evidentemente, ahora el equipo afronta el partido contra el Areas con otra tranquilidad, intentaremos competir con el objetivo de hacer un buen partido y sumar ante un rival de los importantes de la categoría”.

No serán de la partida en el Arnoia, Iago Quintairos, Manu Blanco, Hugo Viso, Rivero, Lotfi y Juan Pablo, que causa baja en el club. Mientras, en el Areas no estarán Pablo Bugarín, Víctor y Gustavo.

A Queixeira, 17:30 horas.