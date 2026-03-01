Como la Parrala

Me gustan las rarezas, porque siempre he creído que no hay nada de lo que imagine el humano, que ya no exista. Y eso se debe a que no puede saltar fuera de su propia sombra, o lo que es lo mismo, no puede pensar nada que no se halle en la tierra, porque todo, absolutamente todo lo que pueda soñar, lo hace en la medida de sí mismo. Otra cosa es que lo descubra. Pero lo que sea, se vea o no, ya estaba ahí. El poeta francés Paul Éluard escribió “Hay otros mundos, pero están en este”. Y es que el hombre se desvive en la búsqueda de otros mundos lejanos, e ignora los prodigios que existen en este, que es el suyo. Esto viene a cuento de un vídeo que me mandaron y que me pareció extraordinario, para escribir sobre “los árboles que andan”. Por supuesto me puse a indagar sobre cosa tan asombrosa, porque asombrosa es toda la naturaleza de este planeta aún tan desconocido.

Decía el gran Allan Poe “Entre tanto, ten presente que todo es vida,/ Vida, Vida dentro de la vida, la menor dentro de la mayor, y todo dentro del ‘Espiritu Divino”

El llamado “árbol que anda” (Socratea exorrhiza) es nativo de las selvas tropicales de América Central y América del Sur, y según la RAE logra sus desplazamientos “debido a sus raíces aéreas que le permiten desplazarse para buscar mejores condiciones del suelo”. O sea que esas citadas raíces aéreas no solo le dan soporte, “sino que también le permiten soltar las raíces de la parte trasera y colocarlas al frente, avanzando así a lo largo de su vida para buscar un suelo mejor y más adecuado”. Mis queridos lectores, puedo asegurarles que es increíble ver cómo se mueven por sí solos, cómo caminan a través de los bosques, desde su altura que suele ser entre 15 y 25 metros. Son, salvando las diferencias básicas, como las personas, que inician la aventura de encontrar lo que necesitan para sobrevivir. Decía el gran Allan Poe “Entre tanto, ten presente que todo es vida,/ Vida, Vida dentro de la vida, la menor dentro de la mayor, y todo dentro del ‘Espiritu Divino”.

Qué escritor, qué escritores portentosos ¿De dónde vinieron para aterrizar aquí y dejarnos tanto pensamiento, tanto saber y en definitiva tanta trascendencia? Un misterio más a desentrañar. Se habla también de la existencia del Pandano (Pandanus tectorius), que al igual que el Socratea exorrhiza, se desplaza sobre el suelo y el agua, al generar nuevas raíces desde su tallo horizontal. Hay controversia entre los biólogos, sobre el fenómeno. Unos dicen que si, y otros que no. Como la Parrala.