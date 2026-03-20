Arnoia mejorará el abastecimiento de agua municipal

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, sostuvo una reunión con el alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, en la que evaluaron varios proyectos destinados a mejorar los servicios de abastecimiento y saneamiento en la localidad.

En este sentido, una de las iniciativas municipales abordadas fue la mejora de la red de saneamiento que da servicio a varios edificios públicos y una vivienda particular en la zona de A Queixeira. Según el alcalde, las recientes crecidas del río Arnoia por el tren de borrascas afectaron las tuberías, por lo que sería necesario intervenir.

Por otro lado, la ministra y el alcalde también analizaron el abastecimiento en la zona de la villa termal. En este caso, el alcalde presentó un proyecto para sustituir más de 800 metros de la tubería actual por una nueva de polietileno, ya que sufre roturas continuas debido a su antigüedad.

En ambos casos, Ángeles Vázquez indicó al alcalde que Augas de Galicia estudiará los proyectos para evaluar su viabilidad y analizar posibles vías de colaboración, tanto técnica como financiera, para su ejecución. Asimismo, la conselleira le recordó que Augas de Galicia pone a disposición de los municipios diferentes líneas de ayuda.