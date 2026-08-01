Galería | Pimientos, coches clásicos y música conquistan Arnoia
XLVII EDICIÓN
En su 47 edición la Festa do Pemento de Arnoia volvió a ser todo un éxito entre ourensanos y visitantes. Todos llegaron hasta A Queixeira para disfrutar de uno de los productos más reconocidos de la gastronomía ourensana.
La Festa do Pemento de Arnoia está declarada Fiesta de Galicia de Interés Turístico. En su 47ª edición reunió a centenares de visitantes llegados de Galicia y Portugal para disfrutar de uno de los productos de la gastronomía ourensana como el pimiento de Arnoia.
Una fiesta que arrancó la jornada de viernes y que se alarga hasta este domingo 2 de agosto. La jornada del sábado comenzó con la tradicional Concentración A Arnoia de Vehículos Clásicos que cumple siete ediciones. Después los fogones fueron puestos en marcha y los asistentes pudieron degustar del pimiento de Arnoia en diferentes presentaciones mientras recorrían el mercado de artesanías colocado en A Queixeira.
Una jornada que vivió también su toque musical con la presencia de orquestas y charangas que ponen el ritmo a una de las fiesta más seguidas en la provincia. Hasta Arnoia para degustar de sus pimentos se desplazó el conselleiro de emprego, José González.
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El conselleiro de emprego, José González, durante su visita a la Festa do Pemento en Arnoia.
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Lucía Otero
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José González, conselleiro de emprego, conversa con las encargadas de asar y servir los pimiento de Arnoia durante la Festa do Pemento.
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José González, disfruta de los autos clásico presentes en Arnoia.
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