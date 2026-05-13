Menor destaca a Avión como ejemplo de gestión

“Eficacia e eficiencia do Plan CooperOU”. Así definió el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, la gestión del programa provincial durante la visita realizada ayer al municipio de Avión. Acompañado del alcalde, Antonio Montero, visitó varias de las actuaciones financiadas por la entidad provincial, como el arreglo de los caminos de Beresmo, el Centro Integral de Servicios Sociales de Alvetus, la piscina municipal y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal.

Menor puso a Avión como ejemplo de buena planificación y gestión de los recursos públicos, señalando que “ten unha visión estratéxica para o seu territorio”, lo que se traduce en mejoras directas para la calidad de vida de los vecinos. Destacó también que el Plan CooperOU permite adaptar las inversiones a las necesidades de cada municipio, afirmando que “é sinónimo de obras que melloran a vida diaria e de investimentos que fan provincia”, dentro de un modelo de cooperación basado en el equilibrio territorial y el apoyo al rural.

El alcalde Antonio Montero agradeció la “permanente man tendida” de la Diputación y subrayó la inversión prevista de 1.740.000 euros en el mandato 2023-2027, incluyendo el Plan CooperOU, el arreglo de carreteras y otras ayudas para proyectos prioritarios.