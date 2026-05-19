Avión registra la renta más baja de Galicia con 9.365 euros

El Concello de Avión, conocido por la presencia de familias vinculadas a grandes fortunas de México y otros países de América Latina, figura sin embargo como el municipio con la renta neta media más baja de Galicia. Así lo reflejan los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a Avión con una renta media de 9.365 euros por habitante. Le siguen el municipio pontevedrés de A Lama, con 10.775 euros, junto a Boborás, con 10.913 euros, Oímbra con 11.432 y Beariz con 11.483 euros, ambos en la comarca de Carballiño.

Aunque parezca un dato contradictorio, los tres concellos limítrofes comparten una característica: una fuerte tradición emigrante, especialmente hacia México, Panamá y Venezuela, además de una población muy envejecida. Más del 40 por ciento de sus habitantes superan los 65 años, y cuentan con pensiones muy bajas, procedentes del régimen agrario o de prestaciones no contributivas.

El alcalde de Avión, Antonio Montero, explica que buena parte de esta situación se debe a las características de la emigración de los años 50, 60 y 70. “Muchos emigrantes cotizaban en México o Venezuela y entonces no había convenio con España. Cuando regresaron tras jubilarse no tenían derecho a pensión, por lo que cotizaron en la agraria el tiempo mínimo o tienen pensiones no contributivas”, añade.

Esto repercute en los datos del INE ya que “el 80 por ciento de nuestros vecinos son emigrantes retornados”, explica Montero, y aunque a la mayoría “les fue muy bien fuera”, esa riqueza no aparece reflejada en los indicadores oficiales. “Hay gente que trabajó toda su vida fuera y vive de las rentas de ese capital o tiene patrimonio en otros países”, añade el regidor, que subraya que “en los próximos años se notará un cambio de tendencia porque ya hay convenios de cotización, o muchos regresaron antes de jubilarse y emprendieron al llegar”.

Boborás y Beariz

Algo similar sucede en Boborás, donde la alcaldesa, Patricia Torres, coincide en que los datos no reflejan la realidad económica de la zona. “Hai xente que vive entre Boborás e o país no que están emigrados, e aínda que pasan aquí a metade do ano, cando fan trámites alá, o INE daos de baixa no padrón. Estas persoas non aparecen como residentes”, apunta.

El alcalde de Beariz, Manuel Prado, coincide en este análisis, subrayando que “moitos dos nosos veciños que regresaron non cotizaron nunca aquí, ou cotizaron só quince anos, e outros pasan estancias longas entre os dous países”.