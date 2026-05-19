Tomás Moro

Pensador, teólogo, político, humanista, traductor, poeta, abogado y escritor inglés, llegó a ser lord canciller de Enrique VIII.

Su obra más importante es Utopía (1516), en la que se relata la vida en una sociedad ideal, asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre.

Moro fue uno de los más importantes detractores de la Reforma Protestante. Se opuso tajantemente a que el rey se divorciara de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. No quiso aceptar el Acta de Supremacía mediante la cual Enrique VIII se convertía en cabeza de la nueva Iglesia y se negó a prestar el juramento contra el papa de Roma.

El rey le acusó de alta traición y le condenó a muerte.

Estuvo encerrado en la Torre de Londres hasta que fue decapitado. Dicen que antes de morir se dirigió a los presentes y dijo: “Muero siendo el buen servidor del rey, pero de Dios primero”

La Iglesia Católica lo ha considerado siempre un mártir, por lo que el 19 de mayo de 1935 el papa Pío XI lo canonizó incluyéndolo en la lista de sus santos y héroes.

Tomás Cromwell

El otro Tomás relacionado con Enrique VII también terminó mal sus días.

Auspiciador de la Reforma en Inglaterra.

Consiguió legislar para permitir el divorcio en Inglaterra sin la necesidad del permiso del papa.

Esto significaba que Inglaterra era desde ese momento una nación libre de la jurisdicción del pontífice de Roma.

Cromwell fue el más eminente de entre los que sugirieron a Enrique VIII convertirse en la cabeza suprema de la Iglesia inglesa, y para lograr este propósito se instituyó el Acta de Supremacía en la reunión parlamentaria de 1534.

En 1535 fue nombrado por Enrique VIII como «Vicegerente de Asuntos Espirituales», permitiéndole ser juez supremo en casos eclesiásticos. Mediante este cargo obtuvo poder sobre las dos provincias de la Iglesia inglesa, Canterbury y York, ejerciendo como una institución unificada.

Durante una reunión del Consejo el 10 de junio de 1540, Cromwell fue arrestado y encarcelado en la Torre de Londres, sometido al Acta de proscripción, y se le mantuvo con vida hasta que Enrique VIII pudiera anular su matrimonio con Ana.

El 28 de julio de 1540 fue ejecutado en privado en la Torre de Londres,

Se ha rumoreado que Enrique VIII eligió a un verdugo inexperto (“el adolescente realizó tres intentos para decapitar a Cromwell hasta que lo logró”).