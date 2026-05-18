Galicia y la renta 2025, claves que conviene revisar

La campaña de la Renta de 2025 llega con varias novedades fiscales que afectan tanto al ámbito estatal como al autonómico. Aunque no se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado, sí se han introducido cambios con impacto en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio. A ello se suman las deducciones propias de Galicia, que este año vuelven a tener un peso muy importante para familias, autónomos y contribuyentes con determinadas circunstancias personales.

Cambios estatales

Desde 2025, el último tramo de la base del ahorro sube del 28% al 30% para rentas superiores a 300.000 euros. Esta medida afecta sobre todo a dividendos, intereses y ganancias patrimoniales.

También se prorroga durante 2025 la deducción por compra de vehículos eléctricos enchufables y por instalación de puntos de recarga. La deducción del 15% está pensada para vehículos nuevos. Además, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la deducción por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas.

En materia de alquiler, la Ley por el Derecho a la Vivienda mantiene reducciones del 90%, 70%, 60% y 50% según el tipo de inmueble y las circunstancias del arrendamiento. Desde enero de 2025 existe también una reducción especial del 30% para determinados rendimientos artísticos.

Para autónomos, se mantienen los límites de módulos para quienes no superen 250.000 euros, y en estimación directa simplificada vuelve a aplicarse el 5% por gastos de difícil justificación y provisiones. En cuanto a la obligación de declarar, el límite general sigue en 22.000 euros con un solo pagador y baja a 15.876 euros cuando hay dos o más pagadores, si el segundo y siguientes superan 1.500 euros.

En materia de alquiler, la Ley por el Derecho a la Vivienda mantiene reducciones del 90%, 70%, 60% y 50% según el tipo de inmueble y las circunstancias del arrendamiento. Desde enero de 2025 existe también una reducción especial del 30% para determinados rendimientos artísticos.

Deducciones en Galicia

Galicia mantiene un paquete muy amplio de beneficios fiscales, como deducciones por nacimiento o adopción de hijos, por familias con dos hijos, familias numerosas y por hijos con discapacidad.

También existen ayudas por acogimiento de menores y por el cuidado de hijos menores de tres años, así como deducciones para personas con discapacidad o mayores de 65 años que necesiten ayuda de terceros.

En vivienda, la comunidad incentiva el alquiler, la rehabilitación de inmuebles vacíos para destinarlos al arrendamiento, la eficiencia energética y la inversión en nuevas tecnologías en el hogar. También hay beneficios para inversiones en empresas nuevas y para viviendas vinculadas a proyectos de aldeas modelo.

Además, se contemplan exenciones y ayudas para personas afectadas por la ELA, por la talidomida y por daños derivados de incendios de 2025.

En conclusión, la Renta de 2025 exige revisar con cuidado cada dato. Entre los cambios estatales y las deducciones autonómicas, especialmente las de Galicia, muchos contribuyentes pueden reducir de forma notable su factura fiscal si aplican correctamente los beneficios que les corresponden.