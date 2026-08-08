Las rancheras y la gastronomía mexicana conquistaron Avión

El público disfrutó al ritmo de la música de los mariachis en la gran Fiesta Mexicana.

Veinte años después de su nacimiento, la Fiesta Mexicana de Avión volvió a demostrar que mantiene intacta su capacidad de convocatoria reuniendo ayer a cientos de personas de todas las edades en la Praza da Igrexa para disfrutar de una celebración que convirtió la localidad en un pequeño rincón de México. Mariachis, piñatas, gastronomía tradicional y un ambiente festivo con muchos reencuentros de emigrantes retornados marcaron esta celebración, convertida ya en una de las grandes citas del verano ourensano.

El alcalde de Avión, Antonio Montero, recordó que la fiesta nació hace veinte años para homenajear a toda la emigración, especialmente a la mexicana teniendo en cuenta el vínculo de esta zona de O Ribeiro con este país, que acogió a la mayor parte de la emigración de la zona. Destacó el impacto turístico del evento, ya que reúne a emigrantes retornados de la zona, pero también atrae a visitantes de toda Galicia. “Moitos aloxamentos da contorna están xa cheos, e veñen autobuses de Vigo, Cambados, Moaña e Pontevedra”, apuntó.

Música y gastronomía

La programación arrancó por la tarde con la apertura de los puestos de comida, bebida y productos típicos elaborados por restaurantes especializados en comida mexicana procedentes de zonas como Vigo, Ponte Caldelas, O Carballiño, Cerdedo-Cotobade y Santiago de Compostela.

Los más pequeños disfrutaron de hinchables y de las tradicionales piñatas, elaboradas artesanalmente por los usuarios del Centro Integral de Servicios Sociales Alvetus.

Uno de los grandes atractivos fue como cada año la actuación de tres grupos de mariachis. “En poucos sitios se reunen tantos grupos de mariachis nun evento”, subrayó el regidor. Así, Mariachi Juvenil Mi Tierra, Mariachi de América y Mariachi Leonardo Flores llenaron Avión de rancheras y canciones populares que despertó la nostalgia de muchos que pasaron parte de su vida en el país mexicano.

La vigésima edición contó también con una amplia representación institucional, encabezada por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el diputado provincial de Representación Institucional, Rosendo Fernández; el cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira; y el cónsul de México en Madrid, Henry Salgado, además de otras autoridades autonómicas, provinciales y locales.