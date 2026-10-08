Rescatado en Avión un caballo tras dos días atrapado en una zanja

Efectivos del GES de Avión protagonizaron el martes un complejo rescate en un monte de la aldea de Cernadas. Varios vecinos avisaron a un concejal del Concello de que había un caballo atrapado en una zanja. Según los testimonios, llevaba en este lugar dos días.

Hasta el punto acudió el GES del municipio, cuyos miembros comprobaron que el animal no podía salir por sus propios medios. Además, este paso estrecho estaba inundado de agua, que cubría la mitad del cuerpo del equino. “El caballo estaba asustado y presentaba un estado débil”, relatan fuentes consultadas por este periódico.

El rescate no fue nada sencillo y de hecho el mal tiempo lo complicó todavía más. “Se intentó sacar de una manera, pero no fue posible, por lo que hubo que cambiar el método”, explican. Finalmente, y tras un trabajo que duró aproximadamente dos horas, los efectivos del GES consiguieron poner el animal a salvo. El dispositivo contó además con la colaboración de la brigada del Concello de Avión.

Una vez liberado de la zanja donde permaneció atrapado durante dos días, el caballo fue puesto en libertad. Previamente, comprobaron que el animal no tenía dueño, ya que carecía tanto de GPS como de chip y crotal. Este último es una especie de pendiente de plástico que se coloca en la oreja de los animales de ganadería y sirve para identificarlos, así como conocer su origen y su historial sanitario.

Al confirmar que el equino no disponía de esta identificación, los efectivos supieron que se trataba de un animal salvaje.