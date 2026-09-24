Un rescate contrarreloj en Ourense: "Puedes comentar tus problemas con nosotros, que estamos aquí para ayudarte”

El joven fue rescatado cuando tenía los dos pies por fuera de la barandilla del Puente del Milenio.

Situaciones límite obligan a reaccionar con gran celeridad y precisión. El aviso de un ciudadano en la Jefatura activó de inmediato este miércoles minutos antes de las nueve de la mañana a los agentes de la Policía Local con el objetivo de evitar un intento autolítico en el Puente del Milenio. Allí, un joven de 29 años y origen dominicano estaba con los dos pies por fuera de la barandilla y prácticamente solo lo separaba de caer al vacío la sujeción de sus dos brazos.

Abajo, en la calle, el tiempo parecía haberse detenido. Los transeúntes observaban hacia lo alto con el corazón en un puño, los conductores frenaban como reacción involuntaria al verlo y los viajeros del autobús urbano miraban la escena con nerviosismo.

Rápidamente, los efectivos llegaron al lugar, estableciendo uno de ellos desde abajo del puente comunicación con el joven para conseguir que se calmase: “Espera, que voy ahora y hablamos”. Cuando los agentes alcanzaron su altura, el hombre les confesó entre llantos que tenía problemas en casa y que no le iba bien la vida.

Además, les explicó que se había tomado varias pastillas antidepresivas. Ante esta situación, uno de los agentes continuó tranquilizándolo con gran empatía para así facilitar la intervención y evitar un trágico desenlace: “Problemas en la vida los tenemos todos, puedes comentarlos con nosotros, que estamos aquí para ayudarte”.

Mientras, él y el resto de los policías locales lo agarraron por los dos brazos para impedir que se precipitase. La situación era límite, ya que el implicado solo tenía un talón apoyado y se encontraba a una altura de en torno a 18 metros.

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Las palabras dieron sus frutos y los agentes finalmente auparon al joven por encima de la barandilla hacia el puente y lo pusieron a salvo. Este no opuso resistencia. Una vez en un lugar seguro, fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Complexo Hospitalario de Ourense para someterlo a una evaluación y prestarle la correspondiente asistencia médica.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que es la segunda vez que este joven protagoniza un intento autolítico en los últimos días, por lo que ahora será clave la ayuda psicológica que reciba.