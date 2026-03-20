Roban dinero, electrónica y joyas en dos iglesias de Avión

Los lugares religiosos están en las últimas semanas en la diana de los ladrones. A la oleada de robos en cementerios ocurrida en las últimas semanas, hay que añadir las sustracciones en dos iglesias en Avión. Una de ellas fue la de Santiago de Amiudal, a la que los amigos de lo ajeno accedieron la noche del 6 al 7 de marzo. No les resultó sencillo entrar, ya que las cerraduras eran nuevas. El método que emplearon fue quitar los bombines utilizando un taladro, según las fuentes consultadas por este periódico.

Una vez en el interior, a los ladrones no les importó hacer destrozos con tal de conseguir un jugoso botín. Con este objetivo rompieron el cristal del lampadario para abrirlo. Además, revolvieron la caja de los cirios y los cajones de la sacristía, consiguiendo apoderarse de 500 euros que estaban guardados. El robo no se quedó ahí, sino que, con total y absoluta falta de respeto a las figuras sagradas, se dirigieron hacia dos vírgenes, les quitaron los pendientes y se los llevaron.

Los ladrones destrozaron la cerradura.

Segundo robo

Esta no fue la única iglesia de la zona asaltada. A 2,5 kilómetros de este templo -cinco minutos en coche- está la iglesia de Santa Mariña de Abelenda. A ella también accedieron los ladrones empleando la fuerza. Utilizaron un taladro para retirar la cerradura y así poder tener vía libre. Sin embargo, el botín que se llevaron en este caso resultó mucho más modesto. En este caso, se apoderaron de un deshumidificador y dos micrófonos.

El modus operandi utilizado en ambos casos -forzar la cerradura con un taladro- y la cercanía de ambas iglesias apunta a que detrás de ambos robos están los mismos ladrones. En caso de confirmarse y ser detenidos se enfrentarían a una acusación por un delito de robo con fuerza, el cual implica penas de prisión.

Por otra parte, las mismas fuentes apuntan a que en estos lugares los robos se limitaron al interior de iglesias y no tienen constancia de que profanasen algún cementerio de la zona. Por ello, parece descartado que los autores de estas sustracciones sean los ya conocidos entre los afectados como la “banda de los cristos”.

De hecho, el objetivo de los ladrones en ambos casos fue totalmente distinto. Mientras los autores de los robos en las iglesias se apoderaron de dinero, joyería y electrónica, rehuyendo de los objetos sagrados como las cruces, los integrantes de la “banda de los cristos” se centraron en figuras sacras, compuestas en algunos casos de bronce, el cual contiene en su mayoría cobre, y en otros de latón.